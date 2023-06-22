نشوة مزيفة ومخاطر مهلكة.. تعرف على سر العلاقة بين القلق والإدمان

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يعرف القلق على أنه شعور بعدم الارتياح، مثل التوتر أو الخوف، وقد يعاني منه أي شخص، وقد يتحول في بعض الحالات إلى اضطراب القلق العام، هي حالة طويلة الأمد يعاني صاحبها من مشاعر القلق حيال مجموعة واسعة من المواقف والقضايا.

ووفقًا للكاتب رضا إبراهيم عبر صحيفة “الجزيرة”، فإنه يمكن أن ينتج عن القلق أعراض جسدية، كمثل:

– ارتفاع ضغط الدم.

-التعرّق والارتجاف والدوار.

-سرعة ضربات القلب والغثيان.

-القيء والإسهال وأوجاع بالعضلات والصداع.

-صعوبة بالتركيز والأرق والتهيج وغيرها من الأعراض الأخرى.

وأوضح إبراهيم أن القلق يمكن أن يظهر بعدة طرق، بدءًا من شعور غامض بالرهبة المستمرة، إلى خوف محدد يشل الحركة.

وعرّف القلق بأنه رد فعل جسدي قوي على الأفكار والتنبؤات والمعتقدات، التي تكون دومًا غير عقلانية أو مفرطة.

المصابون باضطراب القلق العام

أما عن الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام، فحدد خصائهم على النحو التالي:

-يعُتبرون أفرادًا يعملون ويستمرون في يومهم بشكل طبيعي في ظاهر الأمر، لكن أنماط تفكيرهم وحياتهم الداخلية تصبح فوضوية.

-يجدون صعوبة شديدة جدًا في الاسترخاء أو التركيز، ويشعرون دومًا بإحباط طوال الوقت.

ومن ناحية أخرى يعتبر القلق رد فعل الجسم على المواقف العصيبة أو الخطيرة، أو غير المألوفة، ففي المستويات الطبيعية يُعد القلق شعورًا صحيًا، يساعد الفرد على الاستعداد لأي من المواقف المجهولة، من خلال البقاء في حالة تأهب ووعي.

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وهناك عدة أنواع من اضطرابات القلق:

اضطراب القلق العام

في هذا النوع من القلق، يعاني الشخص من إحساس شبه مستمر بالفزع، ليس له تركيز محدد، وخلاله تنتقل المخاوف من موضوع لآخر دون أي اتصال واضح.

وبالنسبة للذين يعانون من اضطراب القلق العام، يصبح القلق لديهم مزمنًا وتكون حياتهم مليئة بالتوتر، ويتوقعون أسوأ النتائج لأي موقف، كالصحة أو العمل أو الأسرة أو المال … إلخ، ولا يمكنهم التوقف عن القلق حتى عندما يتم إخبارهم بأن موضوع قلقهم هذا لا يبرر ذلك، ويصعب غالبًا تحديد مسببات القلق لديهم.

وقد يعاني المصابون باضطراب القلق الاجتماعي المسمى بـ (الرهاب الاجتماعي) من خوف غير طبيعي من التفاعل مع الآخرين، والمخاوف من الظهور بالأماكن المزدحمة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتحدث أمام الناس.

اضطراب ما بعد الصدمة

يمكن أن يتطور بعد تعرض الفرد لحدث مؤلم، مثل القتال العسكري أو التعرض لكارثة طبيعية أو جريمة عنيفة، أو اعتداء ما وقع على الشخص نفسه.

وأورد الكاتب، علامات وأعراض مشتركة لمن يعانون من القلق على النحو التالي:

*تتضمن بعض العلامات التحذيرية الرئيسية لاضطراب القلق من خوف تدخلي، سواءً كان عامًا أو محددًا، يحدث بمعظم أيام الأسبوع لمدة (6) أشهر أو أكثر.

-تراجع جودة العلاقات أو الأداء الوظيفي أو الأنشطة الاجتماعية، أو الرضا العام عن الحياة نتيجة لذلك الخوف.

ويمكن أن يكون للقلق أيضًا تأثيرات مباشرة على الجسد، فقد يكون لدى الأشخاص ممن يعانون من القلق استجابات جسدية قوية للمواقف أو الأشياء، التي لا تبدو خطيرة أو مهددة في أساسها، وقد تبدو هذه الاستجابات مهددة للحياة في ظل ظروف معينة.

وعلى الرغم من أن القلق والإدمان من الاضطرابات المنفصلة، لكن الكاتب أشار إلى أنهما يحملان عوامل خطر مشتركة أهمها: الضعف الجيني.

وبين أن القلق والإدمان يسيران جنبًا إلى جنب، ينطوي كليهما على عمليات كيميائية بالدماغ، فقد يكون هناك بعض التداخل في المكونات الجينية، التي تزيد من قابلية الشخص للإصابة باضطرابات الإدمان والقلق، التي تعرف بـ(المحفزات البيئية).

وتشمل أمثلة مثل الصدمة وسوء المعاملة، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى القلق، وكذلك زيادة التعرض لتعاطي المخدرات، بجانب مشاركة مناطق دماغية متشابهة، لاعتبار عمل الدماغ أيضًا عامل مشترك لكلا النوعين من الاضطرابات، ومناطق الدماغ الرئيسية التي تتفاعل مع المكافأة والتوتر تتأثر بالعقاقير.

-وقد تظهر أيضًا عيوب لدى الأشخاص ممن يعانون من القلق، واضطرابات الصحة العقلية الأخرى، وهناك محاولات فاشلة متكررة لحل مخاوف المرء، مثل تعاطي المواد المخدرة أو العلاج الذاتي أو السلوكيات القهرية الأخرى، كالإفراط في تناول الطعام كطريقة للتحكم بأعراض القلق.

-ويحتمل أن يؤدي تعاطي المراهقين للكحول أو المخدرات، إلى تغيير وظائف معينة بالدماغ، بطريقة تجعلهم أكثر عرضة لتأثيرات العقاقير، وتؤدي إلى اضطرابات القلق.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يدفعهم قلقهم للعلاج الذاتي بالمخدرات.

فقد يقبل بعض الأشخاص على تعاطي المواد المخدرة بهدف التغلب على قلقهم، وعندما يتناولون الكحول أو أي مادة أفيونية، فإن ذلك يريحهم ويمنحهم إحساساً مزيفًا بالهدوء، ثم يصبحون معتمدين على المادة بهدف علاج خوفهم.

وهناك آخرون يمكن أن يسبب إدمانهم القلق، فالكوكايين كمثال يؤثر على أجزاء الدماغ التي تتوافق مع الإجهاد، بل ويزيد من «هرمونات التوتر» ويشجع على التبعية، ويسهل اضطرابات القلق.

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اضطراب استخدام المواد المخدرة

مرض يتميز بالاعتماد على المواد الضارة وآثارها السلبية كالمخدرات أو الكحول، والذي يصيب الدماغ والسلوك، ما يجعل إيقافه من الأمور الصعبة جدًا.

يؤدي تعاطي المخدرات لفترات طويلة، إلى الاعتماد والرغبة الشديدة، ما يعني أن الجسم بات معتمدًا على مادة ما لتؤدي وظيفته التقليدية، ويمكن لتلك المواد المخدرة أن تعمل على تنشيط أنظمة المكافأة بالدماغ، وتنتج مشاعر المتعة والاسترخاء والنشوة.

لذلك يستمر تعاطي المخدرات لتحقيق تلك المشاعر، وعلى الرغم من أنها تبدو نتائج سلبية وخادعة، فقد يتعرض لها الشخص نتيجة تعاطيه المخدرات، لأنه بمجرد أن يعتمد الجسم على مادة ما، فإن التوقف عن استخدامها قد يسبب بعض أعراض الانسحاب غير السارة، ما يظهر حالة يصبح من الصعب جداً التوقف عن استخدامها، عندما يكون الإصلاح السهل لأعراض الانسحاب السلبية، هو استخدام المادة الذي سببت المشكلة في المقام الأول.

علمًا بأن تعاطي المواد المخدرة أو الكحول يزيد من آثار القلق، ليقع الشخص في دائرة مفرغة، فبمجرد استخدام المزيد من المخدرات، تتقوى لديه الأعراض الجسدية والنفسية للقلق، ما يجعله يزيد من تناول المخدرات ليعمل بشكل طبيعي، وهذا يؤدي إلى تطوير إجازة تناول المادة، وفي نهاية المطاف يقع في دورة من تعاطي المخدرات، التي تؤدي إلى التبعية الجسدية والإدمان.