“من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين”.. أهازيج لأفراد الأمن المشاركين في موسم الحج

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أظهر مقطع فيديو، نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أفراد وضباط الأمن أثناء التدريبات الاستعدادية للمشاركة في مهمة تأمين موسم الحج لهذا العام 1444 هــ.

وردد الآلاف من أفراد وضباط القوات الخاصة الأهازيج الحماسية: “من ديرتي دار السلام.. من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين”.

فيديو | "من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين" أهازيج يرددها أفراد وضباط قوات أمن الحج استعدادا للمشاركة في مهمة حج هذا العام#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/f9JpmgbNGL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023

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تفاعل واسع

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين أعربوا عن خالص دعواتهم بأن يحفظ الله بلاد الحرمين في أمن وأمان، وأن ينعم على الحجاج بنعمة الاطمئنان والسكينة أثناء أداء المناسك.

يشار إلى أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة هي قوات خاصة تتبع للمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، ومقرها مكة المكرمة، وهي تُعنى بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين أمنيًا وتنظيميًا وإنسانيًا.

وتتكون القوات من 95 ألف فرد من قطاعات الوزارة المختلفة، وبمساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة.

وتتولى هذه القوات:

-وضع الخطط لإدارة وتنظيم الحشود داخل نطاق المشاعر المقدسة.

-السيطرة على المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة لمنع دخول غير النظاميين.

-إدارة ساحات المسجد الحرام.

-الإرشاد والتوجيه ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.

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