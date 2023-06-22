خبير طقس يُحذر من أجواء حارة مع أمطار ورياح على 6 مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من أجواء حارة مع فرصة تساقط أمطار وهبوب رياح على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أجواءً من حارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة فإنها تميل للبرودة ليلاً.

تساقط أمطار وحبات البرد على هذه المناطق

وأضاف أنه يتوقع أيضًا تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وجنوب الباحة، تمتد إلى تهامة من تلك المناطق.

هبات قوية على وسط الساحلين الشرقي والغربي

كما تتوقع هبوب رياح من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى، مع هبات شبه قوية على وسط الساحلين الشرقي والغربي من المملكة.

رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

في الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.

وبين أن الحالة تكون على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع، وتبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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