توضيح جديد من الصندوق العقاري حول موعد إيداع الدعم السكني

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم.

وقال المستفيد: “متى راح ينزل الدعم للشهر الحالي؟”.

إيداع الدعم السكني يوم الأحد

وردًا على ذلك، قال الصندوق العقاري: “بما أن يوم 24 يوافق يوم السبت، سيتم إيداع الدعم بإذن الله الأحد 25 “.

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تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن باقات التمويل

في وقت سابق ، كشف صندوق التنمية العقارية عن طرق الاستفادة من الباقات التي يقدمها للمستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد فقط..

وفي حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى”.

ويعنى صندوق التنمية العقارية بتوفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين.

شروط الحصول على الدعم السكني

ويتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى