توضيح مهم.. هل التأمينات تقطع حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

اشترط حساب المواطن الإفصاح عن الدخل للمسجلين في نظام التأمينات عند التسجيل في برنامج الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول ما إذا كان التسجيل في التأمينات يقطع صرف دعم حساب المواطن؟.

“في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن يمكنك إستخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦( من هنا )

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شرط التسجيل في حساب المواطن لمستفيدي حافز

كشف حساب المواطن عن شرط وخطوات تسجيل مستفيدي حافز في برنامج الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل “غير ذلك”، ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا ).

حذف أحد التابعين من برنامج الدعم

قال حساب المواطن، إن عمل أحد التابعين لا يستوجب حذفه، وإنما يتطلب الإفصاح عنه في بيانات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول: أنا تابع مع أمي والآن موظف هل أقوم بحذف نفسي من حساب المواطن، أو أفصح براتبي؟

وهل بعد ما أكتب بيانات راتبي يكون الخصم قوي؟ أيهم أفضل أحذف نفسي أو أفصح عن راتبي؟

وأجابت “خدمة المستفيدين”: “لا يلزمك حذف التابع، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل للتابع لابد من تحديثها والإفصاح عن الدخل وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.