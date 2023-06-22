المملكة تكشف عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030”

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كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030″، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م

وحضر الحفل مندوبو 179 دولة من أعضاء للمكتب الدولي للمعارض.

تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو

ويستهدف المخطط تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، كما يعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسّد موضوع المعرض الرئيس: “معاً نستشرف المستقبل”.

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226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية

وسيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي -الجاري تطويره حالياً- مما يسّهل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة.

وذلك من خلال استخدامهم شبكة «قطار الرياض» التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وقد جرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء؛ في توجه بصري يُطابق توجه المعرض ورؤيته التي تضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض.

في الوقت الذي يعكس فيه تصميم المعرض النمط العمراني العريق وتاريخ مدينة الرياض وثقافتها وطبيعتها.

والاهتمام المشترك للمملكة مع بقية دول العالم بالمناخ، وتعزيز الطموح لاستشراف مستقبل مليء بالإمكانات.

وسيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة وفقاً لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيبٍ يجمع دولاً من شمال الكرة الأرضية وجنوبها جنباً إلى جنب.

حيث ترمز هذه الخطوة في جوهرها إلى الدور المهم الذي تلعبه السعودية في تسهيل التعاون بين دول العالم، بما يسهم في تيسير تصميم رحلة الزائر.

وكذلك ضمان سهولة السير بمسافاتٍ قصيرةٍ جداً للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق الخدمات الخاصة بالطعام، والاستراحة والانتظار، بشكل سلس ومرن.

كما سيستمع زوّار المعرض بالتجول في ممرات مظللّة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض.

فضلاً عن التجول في واحة عصرية خضراء ضمن أحد روافد «وادي السلي» الذي يمر عبر موقع المعرض.

بما يجسّد حرص السعودية وعاصمتها الرياض في الحفاظ على الطبيعة وتنميتها بشكل مستدام.

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المسؤولية عن حماية الكوكب

وفي الإطار ذاته، سيقام في قلب المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030؛ معلم بارز يرمز إلى «المسؤولية عن حماية الكوكب».

ويرتكز على 195 عموداً تمثل عدد الدول المشاركة في المعرض.

ويحيط بهذا المعلم ثلاثة أجنحة يجسّد كل منها موضوعات المعرض الفرعية المتمثلة في: «الازدهار للجميع»، و«العمل المناخي»، و«غد أفضل”.

ركن التغيير التشاركي

كما سيضم المعرض (ركن التغيير التشاركي C3 – Collaborative Change Corner ).

وهو المنطقة التي ستكون محركاً للابتكار والإبداع، خلال الرحلة التي ستستغرق سبع سنوات قبل انطلاق معرض الرياض إكسبو 2030 وما بعدها.

وذلك بهدف إظهار كيفية التعاون بين أكثر العقول ذكاءً من حيث الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية، وتسريع التغييرات التي ستشكل مستقبلنا.

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تجربة استثنائية لزوّار المعرض

وقالت عضو فريق المخطط العام للرياض إكسبو 2030 المهندسة لمياء بنت عبدالعزيز المهنا في عرضها للمخطط الرئيس أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض: «سيعمل المخطط الرئيس على تطوير نسخة من معرض إكسبو تكون الأكثر مرونة للزوار أثناء التنقل داخل الموقع، والأكثر تفاعلاً وتعاوناً واستدامة على الإطلاق.

وسنحرص على تقديم تجربة استثنائية لزوّار المعرض، كما سنعمل على تمكين المشاركة الكاملة والمتوازنة لجميع البلدان المشاركة.

وتابعت: سنوفر تجربة نوعية لا مثيل لها لأكثر من 40 مليون زائر».

وأضافت: «يستلهم معرض الرياض إكسبو 2030 موقعه من المزايا الطبيعة والتقليدية الحديثة حيث تم تصميمه حول وادي تحيط به مجموعة من الأجنحة لكل دولة.

وتوفر لكل البلدان المشاركة فرصاً غير محدودة، حيث تقدم خطة المعرض مجموعة واسعة من الأجنحة بأحجام وأنواع مختلفة مع الالتزام بتخصيص جناح لكل دولة.

وسيتمكن كل المشاركين من تحقيق أولوياتهم وتطوير أجنحة تتناغم مع موضوع إكسبو الرئيس ومواضيعه الفرعية.

حيث ستكون فرص الاستكشاف لا حدود لها لكي تمكن الزوار من عيش تجربة الانتقال بأنفسهم إلى أي بلد في العالم.

والاستمتاع بالأحداث الثقافية والترفيهية المتنوعة والمتواصلة، وسيضم المعرض المطاعم العالمية من أنحاء العالم وعروض الموسيقى الحيّة”.

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فرص للتنمية الثقافية والمهنية والتطوير

وتابعت المهندسة لمياء المهنا: «سيتضمن المعرض فرصاً فنية غنية للتنمية الثقافية والمهنية والتطوير، ونحن نخطط لإطلاق مختبر مشارك في إكسبو 2025 أوساكا.

وسيستمر لمساعدة البلدان على التعامل مع التحديات المتكررة في الفترة التحضيرية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

وفي ختام المعرض سنقوم بمساعدة 100 دولة مُختارة من أجل إعادة استخدام اجنحتهم بما في يخدم المدارس والعيادات ومراكز الأبحاث في بلدانهم”.

أول معرض صديق للبيئة

ومن جانبها، قالت عضو فريق المخطط العام للرياض إكسبو 2030 المهندسة نوف بنت ماجد المنيف: «هدفنا في المملكة أن نقيم أول معرض صديق للبيئة يحقق مستوى صفرياً للانبعاثات الكربونية.

حيث سيتم تشغيل موقع معرض الرياض إكسبو 2030 بواسطة الطاقة النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

كما نعمل على تطوير معايير عالية لكفاءات الموارد وإستراتيجيات مفصلة لتعزيز التنوع البيولوجي والقضاء على هدر الطعام وضمان إدارة النفايات الخضراء وإعادة تدويرها».

وأضافت: «سنمكن ونساعد على تمويل وبناء شراكات متنوعة تعزز مرحلة التنمية وأهداف المعرض.

وذلك انطلاقاً من زاوية التغيير التعاونية التي نطلق عليها (الرؤية الثلاثية) حيث سنمولها ونكون حاضنين لها لكي نبني المشاريع الدولية بدءاً من 2025″.

إكسبو 2030 الأكثر استدامة وتأثيرًا

يُشار إلى أن السعودية، أعلنت استهدافها جعل معرض الرياض إكسبو 2030 أكثر معرض إكسبو استدامة وتأثيراً على الإطلاق، بما يتماشى مع التزاماتها المناخية.

ويحقق حياد الكربون لتحقيق أثر إيجابي على البيئة في مدينة الرياض.

وهو هدف ينعكس بشكل واضح في المخطط الرئيس للمعرض الذي يقدم تصورات ترتبط بالمعايير العالمية للاستدامة، مثل:

تشجير المناطق الحضرية.

استخدام المياه المعالجة.

توفير مصادر للطاقة الجديدة.

إلى جانب مراعاة تصميم المخطط الرئيس للمعرض لتمكين إعادة استخدام الموقع بعد الانتهاء من فترة انعقاده.

وذلك بهدف تطوير نموذج حضريّ مبتكر يضمن الاستدامة، ويعزّز من الابتكار والإبداع في السعودية.