خدمة اليوم.. 6 خطوات لإصدار تصريح مطوف بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة والمطلوبة لإصدار تصريح مطوف بالمسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن من إصدار تصاريح لأيّ مواطن ليكون عضوًا ضمن قائمة المطوفين “المساعدين في تطويف الزائرين وتلقينهم الأدعية”، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – أصدر تصاريح تطويف لمؤسسات بالمسجد الحرام.

2 – أضف البيانات الأساسية “المؤسسة التابعة لها- نوع التصريح- مع إرفاق صورة الخطاب”.

3 – انقر على “إضافة” لإضافة التصريح.

4 – إدارة طلباتي للحصول على بيانات تصاريح الطوافة.

5 – ابحث عن سجل “المؤسسة- نوع التصريح- نوع الطلب- حالة الطلب- رقم الطلب- رقم التصريح- مقدم الطلب- رقم الهوية- رقم الجوال”.

56 – انقر على “معاينة” للاطلاع على بيانات التصاريح.

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المتطلبات

وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966125733777 – 00966125730123″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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