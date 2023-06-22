10 خضراوات لا غنى عنها لمرضى الكُلى

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تحتوي الخضراوات على كنوز من الصحة للإنسان، وخاصة مرضى الكُلى، بما تشمله من فيتامينات وألياف، وما فيها من فوائد عظيمة وقدرات لا مثيل لها في عالم الغذاء.

ومن المهم أن يعتمد مرضى الكلى على الخضراوات كجزء أساس في النظام الغذائي اليومي، بشرط أن تنطبق عليها بعض المعايير الغذائية، مثل انخفاض البوتاسيوم.

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الخضروات المفيدة لمرضى الكلى

1- القرنبيط

يتميز القرنبيط باحتوائه على عناصر غذائية تمثل لمرضى الكلى أهمية كبيرة لصحتهم، مثل فيتامين ك وحمض الفوليك والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المكافحة للالتهابات.

2- الثوم

يعد الثوم بديلًا صحيًا وآمنًا لملح الطعام، يمد مرضى الكلى بالمنجنيز وفيتامين B6، فضلًا عن الكبريت، الذي يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات.

3- الزيتون

مصدر غني بفيتامين هـ والأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل حمض الأوليك، وخلوه تمامًا من الفسفور يجعله من الخضراوات المسموحة لمرضى الكلى.

4- الكرنب

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكرنب بشتى أنواعه “الأخضر والأرجواني والأبيض” يقلل من خطر الإصابة بتليف الكلى والكبد.

بالإضافة إلى قدرته على ضبط سكر الدم، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

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5- الفلفل الحلو

يمكن مرضى الكلى إدراج الفلفل الألوان في النظام الغذائي اليومي، لانخفاض البوتاسيوم المتوفر به.

والفلفل الحلو غني بفيتامين سي وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة لصحتهم.

6- البصل

بديل آمن لملح الطعام، يمد مرضى الكلى بجرعة جيدة من فيتامين سي والمنجنيز وفيتامين ب المركب.

بالإضافة إلى البريبايوتك، وهي نوع من الألياف الغذائية، تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة بالأمعاء.

7- الجرجير

من الخضراوات منخفضة البوتاسيوم، يحتوي على مستويات جيدة من فيتامين ك والمنجنيز والكالسيوم، إلى جانب النترات، التي تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

8- الفجل

آمن على مرضى الكلى، لانخفاض محتواه من البوتاسيوم والفسفور، كما يحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحتهم، مثل فيتامين أ وحمض الفوليك.

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9- اللفت

عند تناول مرض الكلى اللفت، يحصل جسده على عناصر غذائية في غاية الأهمية لصحته، مثل الألياف الغذائية وفيتامين سي وفيتامين B6 والمنجنيز.

10- فطر الشيتاكي

مناسب لمرضى الكلى الذين يتبعون النظام النباتي، لغناه بالبروتينات، كما يتميز باحتوائه على القليل من البوتاسيوم والفسفور والصوديوم.

كما يعد فطر الشيتاكي مصدرًا غنيًا بفيتامين ب المركب والنحاس والمنجنيز والسلينيوم والألياف الغذائية.