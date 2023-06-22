كيف انتقلت “تويوتا” من الغزل والنسيج إلى صدارة مبيعات السيارات في العالم؟

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ترجع أصول شركة تويوتا Toyota إلى صناعة النسيج اليابانية عندما اخترع ساكيشي تويودا أول نول آلي في العالم.

في عام 1910م اضطر ساكيشي تويودا إلى الاستقالة من شركة النسيج نتيجة ميزانية الأبحاث الضخمة التي سخرت له وأُلقي اللوم عليه بخصوصها لما سببته من عجز مالي للشركة.

بدايات مؤسس “تويوتا” من الغزل والنسيج

وفي نهاية عام 1910م وبعد خيبة الأمل التي تعرض لها من تجربته في شركة النسيج، زار ساكيشي الولايات المتحدة ليقف على آخر ما توصلت إليه من تطور في الصناعة خاصة في مجال صناعة السيارات.

ومنذ ذلك الحين جذبت السيارات انتباهه وصار حلمه أن تنتشر أيضاً في اليابان.

بقيت صناعة حياكة النسيج تشكل أهم عمل لساكيشي لبضعة سنوات.

وما أن رجع إلى اليابان حتى فتح ورشة جديدة وحرص على إيجاد طرق جديدة لتحسين الإنتاج مواصلاً أبحاثه.

وبما أنه كان يهدف إلى تطوير أعماله وتوسيعها، فقد احتاج إلى رأس مال إضافي لذا استعان بصديقه «اشيزو كوداما» الذي كان يعمل مديراً في أحد مصانع ميتسوي الذي وفر له التمويل الضروري.

وأنشأ ساكيشي شركة Toyoda Spinning and Weaving Company للغزل والنسيج في عام 1918.

وفي سنة 1920م، تخرج كيشيرو تويودا، ابن ساكيشي، من الجامعة وانضم إلى فنيين الشركة.

وبعد أربع سنوات، تمكن ساكيشي تويودا من إكمال تطوير أول محرك آلي لحياكة النسيج في اليابان مما أسهم في تحديث عملية حياكة النسيج.

ومنذ ذلك الحين اشتُهر ساكيشي بدرجة كبيرة في اليابان باسم مخترع آلة اليابان، ونال اختراعه تقديراً منقطع النظير وحصد العديد من الجوائز داخل اليابان وخارجها.

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شركة «أعمال تويودا للنسيج الآلي”

أدى هذا الاختراع إلى زيادة الإنتاج بأربعة أضعاف، وانخفضت التكلفة نحو 50%.

ونظراً لأهمية النتائج المترتبة يعدّ ساكيشي تويودا من الشخصيات المهمة التي كان لها دور فعال في النهوض بالصناعة اليابانية.

وفي عام 1924م، قام ساكيشي تويودا بإختراع نموذج تويوتا جي للنسج التلقائي.

وأصبح مبدأ جيدوكا، الذي يعني أن الآلة تتوقف عند حدوث مشكلة، جزءًا لاحقًا من نظام إنتاج تويوتا حيث بٌنيت المناسج على خط إنتاج صغير.

في عام 1929، تم بيع براءة اختراع المنوال التلقائي إلى الشركة البريطانية بلات براذرز، مُنشأة رأس المال الأولي لتطوير السيارات.

تأسست شركة «أعمال تويودا للنسيج الآلي» عام 1926م، وبدأ كيشيرو تويودا عمله معها في الورش.

وبحلول سنة 1929م، حصل والد كيشيرو على مبلغ مادي كبير يُقارب 100 ألف جنيه استرليني جراء بيعه حقوق براءة اختراع آلة النسيج الآلية إلى شركة بريطانية معروفة.

وقام بتقديم المبلغ إلى ولده كيشيرو طالباً منه استغلاله لعمل الأبحاث الضرورية لإنتاج أول سيارة يابانية.

وفي العام نفسه سافر كيشيرو تويودا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا لدراسة صناعة السيارات.

تُوفي ساكيشي تويودا عام 1930م، وكان كيشيرو قد وَرث حب العمل وخاصةً الأدوات الميكانيكية والمواظبة على الأبحاث من أجل الإبداع كما أبقى في ذاكرته قصص والده عن السيارات التي شاهدها في الولايات المتحدة.

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أول فرع متخصص في صناعة السيارات

لم ينس كيشيرو ما قاله والده له: «مساهمتي في مستقبل اليابان كانت في حياكة النسيج وأريدك أن تقدم مساهمتك في مجال السيارات».

في عام 1933م، قامت أعمال تويودا للنسيج الآلي بإنشاء فرع لها متخصص في صناعة السيارات تحت إدارة ابن المؤسس.

شُجعت تويودا للنسيج الآلي لتطوير السيارات من قِبَل الحكومة اليابانية التي كانت في أشد الحاجة لإنتاج سيارة محلية لكثرة ديونها العالمية، وكذلك لحربها مع الصين.

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أول إنتاج لسيارات تويوتا في 1933

بدأ إنتاج سيارات تويوتا في عام 1933 كقسم من صناعات تويوتا المخصصة لإنتاج السيارات تحت إشراف نجل المؤسس، كيشيرو تويودا.

كانت أولى مركباتها هي سيارة الركاب آيه 1 والشاحنة جي 1 في عام 1935. تأسست شركة تويوتا #Toyota للسيارات كشركة مستقلة في عام 1937، وكان اسمها: Toyota Motor Company.

وتم بيع السيارات في الأصل تحت اسم «تويودا» (ト ヨ ダ)، من اسم العائلة لمؤسس الشركة، كيشيرو تويودا.

في إبريل 1936، تم الانتهاء من تصنيع أول سيارة ركاب في تويودا وهي الموديل آيه آيه. كان سعر البيع 3350 يناً، أي أقل بـ 400 ين من سيارات فورد أو جنرال موتورز.

صدارة مبيعات السيارات عالميًا

بدأ إنتاج سيارات Toyota خارج اليابان في عام 1959 في البرازيل والآن، إلى جانب مصانعها والشركات والأفرع التابعة لها في #اليابان، تصنع الشركة مركبات ومكونات تحمل العلامة التجارية تويوتا ولكزس في جميع أنحاء العالم.

في عام 2022، تصدرت Toyota مبيعات السيارات حول العالم للعام الثالث على التوالي بمبيعات قدرها 10.5 مليون سيارة.