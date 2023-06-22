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مزايا جديدة في متصفح جوجل كروم على أجهزة أبل.. تعرف عليها
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مزايا جديدة في متصفح جوجل كروم على أجهزة أبل.. تعرف عليها

مزايا جديدة في متصفح جوجل كروم على أجهزة أبل.. تعرف عليها

مزايا جديدة في متصفح جوجل كروم على أجهزة أبل.. تعرف عليها
٠٤:٢٩:٣٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة جوجل عن عدد من المزايا الجديدة لمتصفح كروم في أجهزة آيفون وآيباد، وتشمل تكاملًا أعمق للمتصفح مع تطبيقات وخدمات الشركة الأخرى.

وأضافت جوجل أن ذلك مثل الخرائط والتقويم والترجمة بالإضافة إلى أداة عدسة جوجل Google Lens، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

1- رؤية العناوين مباشرة

أولى هذه المزايا هي إمكانية رؤية العناوين مباشرة عبر متصفح كروم مباشرة، دون الحاجة لفتح تطبيق الخرائط Google Maps.

ببساطة عندما تطالع عنوانا عبر بحثت على تطبيق كروم، وتريد أن تحدد مكان العنوان بالضبط على تطبيق الخرائط Google Maps، فلا داعي للذهاب للتطبيق، حيث يتيح التحديث الجديد في أجهزة آيفون وآيباد على كشف العناوين داخل صفحات الإنترنت، مع إمكانية عرضها مباشرة داخل نسخة مصغرة من تطبيق Google Maps داخل المتصفح، دون الحاجة إلى الذهاب إلى تطبيق الخرائط المستقل أو البحث عن العنوان.

2- إنشاء حدث على التقويم

إذا كان المستخدم يريد إنشاء حدث على تقويم جوجل بينما يتصفح كروم، فإن التحديث الجديد يمكنه من فعل ذلك مباشرة، دون الحاجة إلى  تبديل التطبيقات أو نسخ المعلومات يدويًا.

وبفضل التحديث الجديد، بات متصفح كروم يتعرّف على التواريخ والمواعيد تلقائيًا، وعند الضغط عليها يمكن إضافتها للتقويم وإنشاء حدث مع إضافة التفاصيل المهمة للحدث مثل الوقت والموقع والوصف.

وباتت شاشة الجوال تعرض مؤشرًا يحدد تاريخ الحدث المراد إضافته، حيث تظهر لك نافذة منبثقة، ويحدد المؤشر خيار “إضافة إلى تقويم Google”. ويفتح تقويم جوجل مباشرة في كروم مع إتاحة إمكانية ملء تفاصيل الحدث.

3- ترجمة جوجل

أخيرًا، أعلنت جوجل أن المستخدمين لديهم الآن القدرة على ترجمة جزء من الصفحة عن طريق تمييز النص، وتحديد خيار الترجمة من Google مباشرة عبر متصفح كروم.

وأتاحت جوجل إمكانية تحديد فقرات داخل صفحة الإنترنت، ثم الضغط عليها مطولًا واختيار “ترجمة جوجل” من أجل ترجمتها إلى اللغة التي يريدها المستخدم مباشرةً داخل المتصفح.

وتعتمد جوجل أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي في تحديد اللغة المكتوب بها النص تلقائيًا، كما يمكن للمتصفح اقتراح ترجمة صفحات الإنترنت عند زيارة مواقع بلغات أجنبية.

ورغم أن ميزة الترجمة متاحة أيضًا في متصفح سفاري، وهو المتصفح الافتراضي في أجهزة أبل، إلا أن ترجمة جوجل تبدو أدق وأكثر كفاءة.

4- البحث باستخدام الكاميرا

باستخدام أداة Google Lens، يمكنك البحث بالصور للقيام بأشياء مثل التعرف على النباتات وترجمة النصوص داخل الصور.

وستوفر جوجل قريبًا البحث المرئي داخل متصفح كروم في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، ما سيتيح البحث باستخدام صور الكاميرا أو الصور المخزنة على الجهاز، إذ ستظهر في صورة أيقونة مستقلة في شريط البحث داخل كروم، علمًا بأنه يمكن بالفعل استخدام أداة Google Lens بالضغط مطولًا على أي صورة أثناء التصفح.

وتتيح هذه الأداة البحث في جوجل باستخدام الصور، ما قد يساعد في الحصول على صور مشابهة ومعلومات أكثر عبر الإنترنت، وتفيد على سبيل المثال في اكتشاف النباتات، والبحث عن المنتجات، وتحديد النصوص داخل الصور مع إمكانية ترجمتها، وحتى المساعدة في تشخيص الأمراض الجلدية، وغير ذلك من الاستخدامات.

ووعدت جوجل بإضافة المزيد من تحديثات كروم القادمة إلى نظام iOS لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بميزات جوجل المفضلة لديك على أجهزتهم.

الكلمات الدلالية:
آيفون أبل جوجل كروم مزايا جديدة وسائل التواصل الاجتماعي

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