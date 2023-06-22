تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: رياح نشطة تستمر حتى هذا الموعد

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

رياح نشطة على المدينة

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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