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كيف تكتشف أعراض فيروس “سي” في بدايته؟
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كيف تكتشف أعراض فيروس “سي” في بدايته؟

كيف تكتشف أعراض فيروس “سي” في بدايته؟

كيف تكتشف أعراض فيروس “سي” في بدايته؟
٠٢:٢٩:٢٥ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لا يرى معظم الناس أي أعراض لالتهاب الكبد ج ، لذلك قد يكون من الصعب التعرف عليه.

وغالبًا ما تكون الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي الحاد ج قصيرة الأمد، حيث تستمر لمدة ستة أشهر أو أقل.

فيما أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن ما يصل إلى 80%من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي الحاد ج لا يعانون من أعراض.

أعراض فيرس “سي” في بدايته:

وبحسب ما نشره موقع “ويب طب” فإن من أهم أعراض فيروس سي في بدايته:

1-الشعور بالتعب.

2- ضعف الشهية.

3- الغثيان أو القيء.

4- ألم المعدة.

5- ألم في المفاصل أو العضلات.

6- خلل في حركة البول أو الأمعاء.

7- اصفرار العيون أو الجلد.

الأعراض المبكرة:

أيضا تحدث الأعراض المبكرة عادة بعد ستة أو سبعة أسابيع من التعرض لفيروس التهاب الكبد الوبائي.

أما بالنسبة للأعراض المتأخرة فقد يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى 10 سنوات أو أكثر قبل أن يعلم المريض بأي أعراض.

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الكلمات الدلالية:
أعراض فيروس سي الأعراض المبكرة الغثيان فقدان الشهية فيروس سي

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