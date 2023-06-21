كيف تكتشف أعراض فيروس “سي” في بدايته؟
تواصل- فريق التحرير:
لا يرى معظم الناس أي أعراض لالتهاب الكبد ج ، لذلك قد يكون من الصعب التعرف عليه.
وغالبًا ما تكون الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي الحاد ج قصيرة الأمد، حيث تستمر لمدة ستة أشهر أو أقل.
فيما أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن ما يصل إلى 80%من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي الحاد ج لا يعانون من أعراض.
أعراض فيرس “سي” في بدايته:
وبحسب ما نشره موقع “ويب طب” فإن من أهم أعراض فيروس سي في بدايته:
1-الشعور بالتعب.
2- ضعف الشهية.
3- الغثيان أو القيء.
4- ألم المعدة.
5- ألم في المفاصل أو العضلات.
6- خلل في حركة البول أو الأمعاء.
7- اصفرار العيون أو الجلد.
الأعراض المبكرة:
أيضا تحدث الأعراض المبكرة عادة بعد ستة أو سبعة أسابيع من التعرض لفيروس التهاب الكبد الوبائي.
أما بالنسبة للأعراض المتأخرة فقد يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى 10 سنوات أو أكثر قبل أن يعلم المريض بأي أعراض.
اقرأ أيضا:
عقار جديد لعلاج «فيروس سي» بنسب شفاء 97%