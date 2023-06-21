اليوم آخر أيام الاختبارات.. 4 خطوات للاطلاع على نتيجة الأبناء عبر نظام نور

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يخوض نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الخميس، آخر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

ومع انتهاء اختبارات اليوم الخميس، يبدأ الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة الإجازة الصيفية الطويلة هذا العام ، والتي تستمر لمدة شهرين كاملين حتى انطلاقة العام الدراسي الجديد في العام المقبل بتاريخ 4-2-1445هـ.

ومن المقرر أن تستمر الإجازة الصيفية لمدة 60 يومًا، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في شهر صفر 1445 هـ

خطوات الاطلاع على نظام نور

ويمكن للآباء و الأمهات الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

– تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

– النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

– إشعار بنتيجة الطالب.

وانطلقت الأحد الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي. وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتيجة الخميس.

وأكدت وزارة التعليم على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس.

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خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1444، عبر نظام نور، عبر الخطوات التالية:

1 -الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة نظام نــور.

2 -كتابة اسم المستخدم الخاص به لكى يستطيع التسجيل في منصة نظام نور.

3 -كتابة الرمز السري الخاص بحساب الطالب.

4 -كتابة رمز التحقق المرسل إليه عبر الهاتف.

5 -بالضغط على خانة “نتائج الطلاب”.

6 -بعد استخراج النتيجة يجب على الطالب أن يقوم بطباعتها.

التقويم الدراسي للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي. إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م. وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

كما تم تحديد بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

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10 إجازاتٍ متنوعة

يشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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بنهاية دوام اليوم الخميس .. يبدأ الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة التمتع بـ الإجازة الصيفية الطويلة هذا العام ، والتي تستمر لمدة شهرين كاملين حتى انطلاقة العام الدراسي الجديد في العام المقبل بتاريخ 4-2-1445هـ. — خبر عاجل (@AJELNEWS24) June 21, 2023