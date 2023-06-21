الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
إقبال كبير على أضاحي “الحري والنعيمي والسواكن والنجدي” بأسواق المواشي في جدة
أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف بمزايا وراتب شهري
الخميس 4 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس
أمانة الرياض تطلق مبادرة مراكز خدمة ضيوف الرحمن لموسم 1444م
ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إقبال كبير على أضاحي “الحري والنعيمي والسواكن والنجدي” بأسواق المواشي في جدة

إقبال كبير على أضاحي “الحري والنعيمي والسواكن والنجدي” بأسواق المواشي في جدة

إقبال كبير على أضاحي “الحري والنعيمي والسواكن والنجدي” بأسواق المواشي في جدة
٠١:٥٠:٢٧ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

تشهد أسواق الأنعام والمواشي بمحافظة جدة حركة شرائية متزايدة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

أسواق المواشي بجدة:

يأتي هذا وسط متابعة وتنظيم عدد من الجهات الصحية والرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.


وبدأت إدارة السوق منذ بداية شهر ذي الحجة استقبال مرتادي السوق من المواطنين والمقيمين لاختيار أضاحيهم، مع وفرة لجميع أنواع الأضاحي من الضأن بمختلف أنواعه وأكثرها طلباً الحري والنعيمي والسواكن والنجدي، إلى جانب الأضاحي الأخرى كالأبقار والأبل والأغنام.

الأسواق والمسالخ:

ويواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته لموسم الحج 1444هـ، عبر تكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على الأسواق المسالخ وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل مراقبي المكاتب، للتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، ومن خلال تهيئة مسلخ شرق جدة، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة، كمسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.


فيما أتاحت أمانة جدة خدمة إصدار تصريح الذبح للتسهيل على المواطنين والمقيمين ولمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتقليل الازدحام المتوقع على المسالخ النظامية وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.

اقرأ أيضا:

“النجدي” وصل لـ 2300 ريال.. تعرف على أسعار الأضاحي بسوق الماشية في الباحة

الكلمات الدلالية:
أسواق المواشي إقبال كبير الأضاحي الحري السواكن النجدي النعيمي جدة

مواد ذات صلة

المزيد
زلزال يضرب شمال ووسط بورما.. والشلل المروري يخنق العاصمة (صور)

زلزال يضرب شمال ووسط بورما.. والشلل المروري يخنق العاصمة (صور)

٠٤:١١ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
وزير الخارجية الأمريكي يزور موسكو لمناقشة الأزمة السورية

وزير الخارجية الأمريكي يزور موسكو لمناقشة الأزمة السورية

٠١:٤٦ م، السبت، ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ تشغيل «الدائري الرابع»

بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ تشغيل «الدائري الرابع»

٠٥:٣٥ م، الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠١٥
اليورو يصعد لـ 4.03.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يصعد لـ 4.03.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

١٠:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *