توقف صرفه للضمان الاجتماعي.. وحساب المواطن فاجأه بهذا الأمر

تواصل- فريق التحرير:

وجه حساب خدمة المستفيدين، تنبيها لأحد المواطنين حول طبيعة تعذر صرفه للضمان الاجتماعي.

توجيه من حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسار لحساب المواطن قائلا :” الحين وش السبب جاني تعذر في الضمان الاجتماعي مع أنه قبل ساري و الشروط كلها محققة و ما فيه أي خطأ؟ “.

وجاء رد خدمة المستفيدين عليه بالقول :” عزيزي المستفيد ، نود إفادتك بأن استفسارك ليس من اختصاص برنامج حساب المواطن ، نسعد بتواصلك”.

وفي ذات السياق وجه أحد الأشخاص استفسارا أيضا قائلا : ” إذا انقطع الضمان الاجتماعي ينقطع معه حساب المواطن؟”.

وكان الرد من حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قائلا : ” برنامج حساب مواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ، سعدنا بخدمتك”.

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راتبه 7 آلاف ريال هل يستحق الدعم؟

بينما أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين يستفسر عن إمكانية استحقاقه للدعم بالرغم من أن راتبه 7 آلاف ريال.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” إذا كان راتبي ٧٠٠٠وعليه أقساط ولا يصفى إلا ٤٧٠٠.. هل أقدر أسجل علماً بانني أسكن في شقة إيجار”.

وجاء رد حاسب خدمة المستفيدين عليه بالقول :” أهلا بك، بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

تغيير عقد الإيجار:

فيما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على كيفية التعامل مع إدراج المرفقات في حساب المواطن عند تغيير عقد الإيجار.

وكان أحد المواطنين قد وجّه استفسارا قال فيه :” الآن تغير عقد إيجاري عن العقد القديم.. كيف أقوم بإضافة العقد الجديد بحساب المواطن؟”.

وأجاب الحساب بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد يلزمك التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “.

وأوضحت أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

كما وجه استفسار أيضا في طبيعة هذه الحالة قائلا :” وكيف اقوم بحذف المستند السابق؟”.

وجاء الرد: ” أهلا بك.. بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي أو مرفوض) من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)”.

فاقد الأهلية في حساب المواطن:

كثيرا ما تترد عبارة “فاقد الأهلية” في كثير من الأسئلة والاستفسارات، وهو ما دعا أحد الأشخاص للاستفسار عنها بالقول :” ماذا يعني فاقد الأهلية؟”.

وجاء رد خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله.. المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي”.

وأوضحت أنه في حال تم اختيار فئة العائل ” عائل الأسرة فاقد أهلية ” يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

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