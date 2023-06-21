بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا مساء أمس الأربعاء، سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في باريس وعدم وجود أي منهم مبدئيا بين جرحى الانفجار الناجم عن الغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية.

الكويت تؤكد سلامة مواطنيها

وقالت السفارة، في بيان صحفي إنه “في ضوء الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء، بأحد المباني في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب انفجار غاز تفيد سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في العاصمة باريس وذلك على إثر الاتصالات التي قامت بها مع الجهات الرسمية الفرنسية والتي أكدت مبدئيا عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار”.

باريس

انفجار كبير في قلب باريس (فيديو)

ودعت سفارة دولة الكويت، مواطنيها المتواجدين في العاصمة باريس إلى ضرورة “توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية الفرنسية والتواصل مع السفارة حال طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ المعتمد لدى السفارة”.

وبالأمس وثق مقطع فيديو انفجارا كبيرا، وقع في العاصمة الفرنسية باريس في “الحي الخامس” قرب متحف اللوفر.

حريق في باريس:

وأظهر الفيديو تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان، على نطاق واسع، دون معرفة السبب حتى هذه اللحظة.

وفي سبتمبر الماضي شب أيضا حريق ضخم فى أحد الأسواق فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكافح حينها رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأظهرت وقتها لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.

وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.

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