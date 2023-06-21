الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
إقبال كبير على أضاحي “الحري والنعيمي والسواكن والنجدي” بأسواق المواشي في جدة
أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف بمزايا وراتب شهري
الخميس 4 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس
أمانة الرياض تطلق مبادرة مراكز خدمة ضيوف الرحمن لموسم 1444م
ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس

بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس

بيان عاجل من سفارة الكويت حول وجود أحد من مواطنيها بين ضحايا انفجار باريس
٠١:١٥:٠٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا مساء أمس الأربعاء، سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في باريس وعدم وجود أي منهم مبدئيا بين جرحى الانفجار الناجم عن الغاز في أحد مباني العاصمة الفرنسية.

الكويت تؤكد سلامة مواطنيها

وقالت السفارة، في بيان صحفي إنه “في ضوء الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء، بأحد المباني في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب انفجار غاز تفيد سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في العاصمة باريس وذلك على إثر الاتصالات التي قامت بها مع الجهات الرسمية الفرنسية والتي أكدت مبدئيا عدم وجود مواطنين كويتيين من بين جرحى الانفجار”.

باريس

انفجار كبير في قلب باريس (فيديو)

ودعت سفارة دولة الكويت، مواطنيها المتواجدين في العاصمة باريس إلى ضرورة “توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية الفرنسية والتواصل مع السفارة حال طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ المعتمد لدى السفارة”.

وبالأمس وثق مقطع فيديو انفجارا كبيرا، وقع في العاصمة الفرنسية باريس في “الحي الخامس” قرب متحف اللوفر.

حريق في باريس:

وأظهر الفيديو تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان، على نطاق واسع، دون معرفة السبب حتى هذه اللحظة.

وفي سبتمبر الماضي شب أيضا حريق ضخم فى أحد الأسواق فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكافح حينها رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأظهرت وقتها لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.

وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.

اقرأ أيضا

فيضانات تغرق شوارع باريس ولندن.. وشلل في طريق رئيسية

الكلمات الدلالية:
الكويت باريس حريق باريس حريق فرنسا فرنسا

مواد ذات صلة

المزيد
أهم 10.. ما تبقى من ضحايا”عقبة شعار” وتحذير الأرصاد وتنبيه حساب المواطن للطلاب

أهم 10.. ما تبقى من ضحايا”عقبة شعار” وتحذير الأرصاد وتنبيه حساب المواطن للطلاب

١١:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا تفجير مترو سان بطرسبورج

القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا تفجير مترو سان بطرسبورج

٠٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٧
تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

تحطم طائرة ركاب صومالية أثناء هبوطها بمقديشو

٠٣:٠٤ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
طاجيكستان: إيران دعمت المتمردين خلال الحرب الأهلية بالبلاد منذ 20 عاماً

طاجيكستان: إيران دعمت المتمردين خلال الحرب الأهلية بالبلاد منذ 20 عاماً

١٢:٢٨ ص، الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *