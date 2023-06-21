أمانة الرياض تطلق مبادرة مراكز خدمة ضيوف الرحمن لموسم 1444م

تواصل – واس:

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة مراكز خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444م في 11 موقعًا ببلديات المنطقة، وتستمر حتى 16 ذي الحجة 1444هـ، بغرض توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار دعم الأمانة المستمر لجهود الجهات الحكومية.

أهداف المبادرة

وأوضحت الأمانة أن المبادرة ترمي إلى توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة عبر مواقع مهيأة بالخدمات تشمل 5 مراكز لخدمة القادمين بالمحور الشمالي، و4 لخدمة المحور الغربي، ومركزين للحجاج القادمين بالمحور الجنوبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى عكس صورة حضارية للمملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، تيسير رحلتهم وضمان أفضل سبل الراحة، وتقديم الرعاية الملائمة لهم، إلى جانب إثراء تجربة الحجاج.

خدمات نوعية

وبينت الأمانة أن المراكز تقدم خدمات نوعية لضيوف الرحمن تشمل محاضرات دينية، ومساجد متنقلة، وخدمات الإرشاد والتوجيه والترجمة، ورعاية ذوي الإعاقة، إلى جانب كشف وصيانة الحافلات ووجبات غذائية، وفحوصات طبية، ومرافق عالية الجودة.

يذكر أنه يقام 11 مركزاً خدمياً في طريق مكة المكرمة لموسم حج 1444هـ لخدمة الحجاج الذين يقع خط سيرهم عبر بلديات القويعية، المجمعة، حلبان، المزاحمية، عفيف 2، رماح، الدوادمي، شقراء، وادي الدواسر، والخرج، وذلك لتقديم التسهيلات اللازمة لراحتهم من خلال مقار متكاملة لضيوف الرحمن.

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