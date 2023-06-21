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ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟

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ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟

ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟

ماذا تعرف عن “الموز الأحمر”.. لن تصدق ما يفعله بالعظام وجهاز المناعة؟
١٢:٥١:٠٦ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ربما لم تكن تناولت الموز الأحمر، نتيجة عدم معرفتك الكافية  بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية الرائعة.

موقع “ويب طب” قدّم عدة معلومات، ربما ستجعل الموز الأحمر خيارًا أساسيًا في نظامك الغذائي، ومنها:

فوائد الموز الأحمر:

1-يعزز جهاز المناعة: يحتوي على كل من البيتا كاروتين، وفيتامين ج، وهذه المواد المضادة للأكسدة قادرة على تعزيز جهاز المناعة لديك، وزيادة فعالية جسمك في الوقاية من البكتيريا والفيروسات، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

2- يحافظ على صحة الجلد: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

3- مفيد لصحة العظام: يساعد الموز الأحمر في الحفاظ على مستويات الكالسيوم في الجسم، والذي يحسن بدوره من صحة العظام، لذلك يوصى بأن يتناوله الأطفال بانتظام، والمسنون بعد سن الخمسين، نتيجة لما يفقدونه من الكالسيوم.

4- معالجة حرقة المعدة: في حال كنت تعاني من حرقة المعدة فإن الموز الأحمر هو خيارك الأفضل وذلك بسبب تأثيره المضاد للحمض مما يساهم في تهدئة اضطرابات المعدة المزعجة إلى الأبد.

5- يحسن الهضم: إذا كنت تعاني من مشاكل صحية في جهازك الهضمي، مثل: الإمساك، وهذا بسبب احتوائه على الألياف الغذائية التي تزيد من كفاءة حركات الأمعاء العادية، وتعمل أيضًا على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

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الكلمات الدلالية:
الكالسيوم الموز الأحمر تحسين الهضم جهاز المناعة صحة العظام فوائد الموز الأحمر

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