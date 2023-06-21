معارك طاحنة بالخرطوم ونهب للمتاجر في ولايات سودانية بعد انتهاء الهدنة

تواصل- فريق التحرير:

عادت الفوضي في شوارع الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، عقب انتهاء الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تجددت المعارك في الخرطوم:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، فقد تجددت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم ليل اليوم الأربعاء إثر انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي امتدت ثلاثة أيام.

نهب المتاجر:

وفي التفاصيل فقد شهد جنوب البلاد أيضا أعمال عنف كثيفة اندلعت منذ الصباح الباكر في ولاية جنوب كردفان.

بينما تعرضت “الجنينة” عاصمة ولاية غرب دارفور في غرب البلاد، لعمليات واسعة لنهب المتاجر.

فيما استفاق سكان العاصمة السودانية على تجدد القصف المدفعي والمعارك مع انتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت ثلاثة أيام.

جنوب كردفان وأم درمان:

أما ولاية جنوب كردفان، فقد شهدت أعمال عنف كثيفة منذ الصباح الباكر.

فيما أفاد شهود عيان أنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان (شمال غرب العاصمة) قصفا مدفعيا.

أيضا شهد جنوب أم درمان، أفاد آخرون بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في الجيش أن “الجيش شن هجوما على تجمعات المتمردين في أم درمان وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

وكانت قوات الدعم السريع، قد هاجمت رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

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