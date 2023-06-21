فرسان واعدة.. الحاج الصغير “صالح الشثري” يحفظ نصف القرآن ويروي تجربته لإتمام حفظه

تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لطفل من أصحاب الهمم العالية والذي يحفظ نصف القرآن الكريم، مؤكدا أنه ينوي إتمام حفظه في الحج.

الحاج الصغير يحفظ نصف القرآن:

وأضاف الحاج الصغير “صالح الشثري”، أنه يحفظ 15 جزءا من القرآن ويتمنى أن أختمه في الحج، مبينا أنه لولا دعم والدي ووالدتي لما تمكنت من حفظ جزء واحد.

وسرد تجربته قائلا :” دائما كنت أشاهد مناسك الحج من خلال القنوات”، مضيفا أنه يبلغ من العمر 13 عاما، وأنه يخرج من الفندق إلى الحرم ليصلي الظهر والعصر مثلا، وأنه يحفظ الآن 15 جزءا، معربا عن أمله أن يختم القرآن في الحرم”.

كما وجه الحاج الصغير “صالح الشثري” رسالة للأطفال الذين يلعبون بماء زمزم والكراسي المتحركة، لأنها خاصة بذوي الإعاقة.

وأوضح أيضا أن والديه أحضراه إلى الحرم، وهما يقومان بحثه على الصلوات وحفظ القرآن، منوها أنه عندما يكبر سيحضر والديه إعمالا لقول الله تعالى :” وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”.

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