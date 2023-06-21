الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حاول التخلص من حياته من أعلى مسجد.. شاهد ماذا فعلوا به بعد إنقاذه!
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حاول التخلص من حياته من أعلى مسجد.. شاهد ماذا فعلوا به بعد إنقاذه!

حاول التخلص من حياته من أعلى مسجد.. شاهد ماذا فعلوا به بعد إنقاذه!

حاول التخلص من حياته من أعلى مسجد.. شاهد ماذا فعلوا به بعد إنقاذه!
١١:٥٦:٢٠ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، من إنقاذ شاب حاول التخلص من حياته من مئذنة مسجد في محافظة الفيوم وسط البلاد.

لكن مقطع فيديو عن الحادثة أظهر تعرض الشاب للضرب المبرح وهو على المئذنة، أثار ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي.

حاول رمي نفسه فأوسعاه ضربًا

وحسب إعلام محلي، فإن “شاباً أقدم على التخلص من حياته بقرية سنهور القبلية بالفيوم، وظهر في فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وقوفه على حافة مئذنة المسجد وراح يهدد برمي نفسه”.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية، أن “قوات الحماية المدنية قامت بمساعدة الأهالي بإنقاذ الشاب (27 عاماً)”، لافتاً إلى أن شابين صعدا إلى المئذنة وأوسعاه ضرباً ولكماً، وأنزلاه من هناك.

تحرير محضر

جرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وتبين لاحقاً أن الشاب أراد إلقاء نفسه من فوق مئذنة المسجد، لـ”مروره بأزمة نفسية”.

أثار فيديو ضرب الشاب الذي حاول التخلص من حياته دود فعل، وأعرب مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من طريقة التعامل مع الشاب الذي تعرض لضرب مبرح.

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اخبار مصر تخلص من حياته مئذنة مسجد مسجد منوعات

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