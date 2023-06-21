“أبغض الحلال”.. إحصائية صادمة لعدد حالات الطلاق كل ساعة بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن إحصائية صادمة حول معدلات حالات الطلاق.

معدلات الطلاق بالعراق:

وفي التفاصيل بحسب ما نشره موقع “السومرية”، فقد اصدر المجلس الإحصائية عن معدّلات الطلاق والزواج المسجّلة في مايو الماضي 2023.

وبحسب بيان المجلس، فإن “6.728 حالة طلاق سُجّلت في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.

وأوضح أن هذا يعني حصول أكثر من 224 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 9 حالات في الساعة الواحدة.

أعلى معدلات طلاق ببغداد والبصرة:

ونوه البيان أن بغداد والبصرة ونينوى هي المحافظات العراقية التي سجّلت أعلى معدّلات طلاق في الشهر الماضي، فيما تحلّ واسط وصلاح الدين في أسفل القائمة.

كما أشار إلى أنه تم تسجيل 28940 حالة زواج في المحاكم العراقية، حيث جاءت الإحصائية كالآتي:

-عقود زواج: 25601

– تصديق عقود الزواج الواقعة خارج المحاكم: 3330

– حالات تصديق الطلاق الخارجي: 4932

– التفريق بحكم قضائي: 1796

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