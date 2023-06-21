موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم
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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
دليل القبول كامل (PDF):
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البرامج:
1- كلية العلوم الإدارية والمالية:
– بكالوريوس الإدارة.
– بكالوريوس التجارة الإلكترونية.
– بكالوريوس المحاسبة.
– بكالوريوس المالية.
2- كلية الحوسبة والمعلوماتية:
– بكالوريوس تقنية المعلومات.
– بكالوريوس علوم الحاسب الآلي.
– بكالوريوس علوم البيانات.
3- كلية العلوم الصحية:
– بكالوريوس المعلوماتية الصحية.
– بكالوريوس الصحة العامة.
4- كلية العلوم والدراسات النظرية:
– بكالوريوس القانون.
– بكالوريوس الإعلام الرقمي.
– بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة.
فروع الجامعة:
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– الجبيل.
– الأحساء.
– المدينة المنورة.
– ينبع.
– تبوك.
– أبها.
– جازان.
– نجران.
– القصيم.
– حائل.
موعد التسجيل:
– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م وينتهي التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي:
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