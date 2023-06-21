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موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم

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موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم

موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم

موعد فتح باب القبول في برامج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية وطريقة التقديم
١١:١١:٤٢ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

دليل القبول كامل (PDF):

اضغط هنا

البرامج:

1- كلية العلوم الإدارية والمالية:

– بكالوريوس الإدارة.

– بكالوريوس التجارة الإلكترونية.

– بكالوريوس المحاسبة.

– بكالوريوس المالية.

2- كلية الحوسبة والمعلوماتية:

– بكالوريوس تقنية المعلومات.

– بكالوريوس علوم الحاسب الآلي.

– بكالوريوس علوم البيانات.

3- كلية العلوم الصحية:

– بكالوريوس المعلوماتية الصحية.

– بكالوريوس الصحة العامة.

4- كلية العلوم والدراسات النظرية:

– بكالوريوس القانون.

– بكالوريوس الإعلام الرقمي.

– بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة​.

فروع الجامعة:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

– الجبيل.

– الأحساء.

– المدينة المنورة.

– ينبع.

– تبوك.

– أبها.

– جازان.

– نجران.

– القصيم.

– حائل.

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م وينتهي التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي:

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اخبار السعودية التعليم الجامعة الالكترونية فتح باب القبول

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