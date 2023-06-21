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شاهد.. صواعق في جبال فيفاء وتساقط البرد على العارضة

شاهد.. صواعق في جبال فيفاء وتساقط البرد على العارضة

شاهد.. صواعق في جبال فيفاء وتساقط البرد على العارضة
١١:٢٢:٤٩ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية بمنطقة جازان.

صواعق وبرد وأمطار

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “طقس الحجاز”، صواعق قوية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في جبار فيفاء بمنطقة جازان.

ووثق مقطع فيديو آخر، بعدسة “علي المسرحي”، تساقط البرد بكثافة على العارضة بمنطقة جازان، مع هطول زخات من المطر.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة البرد الطقس صواعق

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