وفاة طالبين غرقًا في أحد مسابح أبو عريش

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تداولت حسابات على موقع تويتر ، وفاة طالبين غرقا في أحد مسابح أبو عريش بعد نهاية اختبار اليوم الأربعاء.

وبحسب ما ذكره حساب “جازان الآن”، في “تويتر”، أن حادث الوفاة وقع مع نهاية اختبارات اليوم، رحمهما الله.

وقبل أيام، توفي الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان؛ متأثرًا بالصعقة التي أدخل على أثرها العناية المركزة.

تعليم جازان يصدر جملة من العقوبات

وأعلن مدير تعليم جازان أنه أصدر جملة من العقوبات شملت جميع من ثبت تقصيرهم.

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إحالة المقصرين لجهات الاختصاص

وأكد حسب مدونة” الميدان التعليمي”، أنه تم إحالة عددٍ منهم لجهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.

تحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي

وقبل أسبوعـين، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر الأربعاء 04 / 11/ 1444هـ.

وأكد ذلك تم بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش.

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