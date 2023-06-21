تواصل- واس:

يستأنف المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” أعماله خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

هدف مشاركة المركز

وتهدف مشاركة المركز إلى تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية بشكل كامل في موسم الحج،والاستفادة من نتائج تنفيذ الأعمال والمبادرات المقررة ضمن خطة أعمال المركز.

ويأتي دور “موان” كمنظم لأنشطة إدارة النفايات وتطوير القطاع نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمالية،وتقديم صورة مشرفة تعكس تطور منظومة إدارة النفايات بالمملكة،وذلك من خلال تفعيل عدَّة مبادرات تسعى إلى تنظيم القطاع في موسم الحج وتمكين المبادرات والممارسات الإيجابية المرتبطة بالمنظومة بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

مبادرات المركز

ويقدِّم المركز في الموسم عدَّة مبادرات؛مثل مبادرة النفايات البلدية الصلبة ،والاستفادة من الإحرامات،وخفض معدل النفايات المتولدة خلال موسم الحج، ومبادرة تعزيز السلوك الواعي بإنتاج النفايات،والإسهام في إعادة التدوير، ومبادرة تمكين التخلص الآمن من نفايات المسالخ والمجازر.

الدكتور عبدالله السباعي

وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السباعي،أن هدف “موان ” في موسم الحج يكمُن في رفع مستوى الوعي والامتثال بإدارة النفايات والتقليل من إنتاجها عبر خلق بيئة حج مستدامة من خلال إدارة الموارد الفعَّالة وإعادة التدوير، والعمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية للمجتمع والفرد بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة عبر تبنِّي مفاهيم جديدة للتعامل السليم مع إدارة النفايات،راجين من الله -عزَّوجلَّ- أن تكلل الجهود بالنجاح، ونرى أثرها الملموس في رفع الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية؛لنحقق مستهدفات الرؤية الطموحة ونعزز من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

عن “موان”

يُذكر أن “موان” تأسس بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودتهـا بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري، والعمل بأفضل المعايير الدولية لتنظيم القطاع بفاعلية واستدامة من خلال الابتكار وتبنِّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة للإسهام في تعزيز حماية البيئة ورفع جودة الحياة في المملكة.

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