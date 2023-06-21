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هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
١٠:١١:٣٥ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن فتح باب التوظيف لجميع المواطنين من حملة ؤهل البكالوريوس فأعلى لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الهندسية).

وأوضحت هيئة تطوير منطقة حائل، أن الوظائف المتاحة تأتي في إطار تحولها المؤسسي حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة

– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق
– مدير إدارة التراث الثقافي
– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع
– فني دعم تقنية المعلومات
– أخصائي تحليل نظم المعلومات
– أخصائي المستودعات والأصول
– مدير مكتب إدارة البيانات
– مدير إدارة الأمن السيبراني
– أخصائي قانوني

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التخصصات المطلوبة:

– الإدارة
– الإدارة المالية
– إدارة المشاريع
– القانون
– الآثار
– التخطيط الحضري
– نظم المعلومات
– الهندسة

طريقة التقديم:

وأشارت هيئة تطوير منطقة حائل، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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