“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟

تواصل- فريق التحرير:

حثّت الشريعة المطهرة على حسن الخلق، والتخلق بمكارم الأخلاق، حيث قال الله تعالى : “وقولوا للناس حسنا”.

كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمته بأبلغ نصيحة، حيث جاء في الحديث :” وخالق الناس بخلق حسن”، هذا في حق الناس فكيف إذا كان هذا في حق ضيوف الرحمن.

التعامل مع الآخرين في مناسك الحج:

ولأجل هذه الفضائل وضرورتها في أداء المناسك، نشرت وزارة الحج والعمرة توجيها توعويا لضيوف الرحمن.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر :” حُسن الخلق، من صفات المسلم”، وللتعامل مع الآخرين أثناء أداء المناسك ينبغ اتباع الآتي:

1-ساعد في حدود معرفتك.

2- تجنب النقاش والجدل.

3- تفاهم مع الآخرين قدر استطاعتك.

4- ترفق في التعامل وتجنب الانفعال.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

وضمن إرشادات الوزارة قامت أيضا بنشر منشور توعوي، حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:

أيضا نشرت الوزارة على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

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