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“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟
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“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟

“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟

“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟
١٠:٠٦:٣١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حثّت الشريعة المطهرة على حسن الخلق، والتخلق بمكارم الأخلاق، حيث قال الله تعالى : “وقولوا للناس حسنا”.

كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمته بأبلغ نصيحة، حيث جاء في الحديث :” وخالق الناس بخلق حسن”، هذا في حق الناس فكيف إذا كان هذا في حق ضيوف الرحمن.

التعامل مع الآخرين في مناسك الحج:

ولأجل هذه الفضائل وضرورتها في أداء المناسك، نشرت وزارة الحج والعمرة توجيها توعويا لضيوف الرحمن.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر :” حُسن الخلق، من صفات المسلم”، وللتعامل مع الآخرين أثناء أداء المناسك ينبغ اتباع الآتي:

1-ساعد في حدود معرفتك.

2- تجنب النقاش والجدل.

3- تفاهم مع الآخرين قدر استطاعتك.

4- ترفق في التعامل وتجنب الانفعال.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

وضمن إرشادات الوزارة قامت أيضا بنشر منشور توعوي، حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:

أيضا نشرت الوزارة على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

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اخبار السعودية ذوي الاعاقة مناسك الحج موسم الحج

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