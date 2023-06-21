“وخالق الناس بخلق حسن”.. كيف تتعامل مع الآخرين أثناء أداء مناسك الحج؟
تواصل- فريق التحرير:
حثّت الشريعة المطهرة على حسن الخلق، والتخلق بمكارم الأخلاق، حيث قال الله تعالى : “وقولوا للناس حسنا”.
كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمته بأبلغ نصيحة، حيث جاء في الحديث :” وخالق الناس بخلق حسن”، هذا في حق الناس فكيف إذا كان هذا في حق ضيوف الرحمن.
التعامل مع الآخرين في مناسك الحج:
ولأجل هذه الفضائل وضرورتها في أداء المناسك، نشرت وزارة الحج والعمرة توجيها توعويا لضيوف الرحمن.
وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر :” حُسن الخلق، من صفات المسلم”، وللتعامل مع الآخرين أثناء أداء المناسك ينبغ اتباع الآتي:
1-ساعد في حدود معرفتك.
2- تجنب النقاش والجدل.
3- تفاهم مع الآخرين قدر استطاعتك.
4- ترفق في التعامل وتجنب الانفعال.
أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:
وضمن إرشادات الوزارة قامت أيضا بنشر منشور توعوي، حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.
وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:
1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.
2- تسهل مهمة العثور عليك.
3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.
خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:
أيضا نشرت الوزارة على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:
1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.
2- المصاحف بلغة برايل.
3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.
4- أماكن خاصة في صحن المطاف.
5- أماكن خاصة داخل الحرمين.
6- ممشى ومسار خاص بالعربات.
7- عربات ومرافقين مخصصين.
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