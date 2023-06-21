ماذا يجب أن تفعل عند وقف الدعم بسبب رفع “الأهلية” في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين حول استفسار عند توقف الدعم نتيجة رفع الأهلية في حساب المواطن.

رفع الأهلية في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا: ” السلام عليكم شالو مني الأهلية لحساب المواطن وأبغى أقدم اعتراض ما أدري حصلت كيف؟”.

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : ” في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)”.

وأوضحت أن ذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

فاقد الأهلية في حساب المواطن:

كثيرا ما تترد عبارة “فاقد الأهلية” في كثير من الأسئلة والاستفسارات، وهو ما دعا أحد الأشخاص للاستفسار عنها بالقول :” ماذا يعني فاقد الأهلية؟”.

وجاء رد خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله.. المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي”.

وأوضحت أنه في حال تم اختيار فئة العائل ” عائل الأسرة فاقد أهلية ” يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

راتبه 7 آلاف ريال هل يستحق الدعم؟

كما أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين يستفسر عن إمكانية استحقاقه للدعم بالرغم من أن راتبه 7 آلاف ريال.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” إذا كان راتبي ٧٠٠٠وعليه أقساط ولا يصفى إلا ٤٧٠٠.. هل أقدر أسجل علماً بانني أسكن في شقة إيجار”.

وجاء رد حاسب خدمة المستفيدين عليه بالقول :” أهلا بك، بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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