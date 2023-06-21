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شاهد.. حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على رجال ألمع والباحة

شاهد.. حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على رجال ألمع والباحة

شاهد.. حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على رجال ألمع والباحة
٠٩:٥٣:٥٦ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على رجال ألمع، مساء اليوم الأربعاء.

أمطار على رجال ألمع

ووثق مقطع فيديو، بعدسة أمجد الغالبي، ونشره حساب “طقس”، حالة مطرية على أحياء رجال ألمع، جعلها الله أمطار خير وبركة.

أمطار على منطقة الباحة

في سياق متصل، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ، جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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أمطار أمطار غزيرة أمطار متوسطة الباحة الطقس رجال ألمع

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