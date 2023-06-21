أهم 10.. توجيه من خادم الحرمين وتحذير شديد من الداخلية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. النائب العام يأمر بالقبض على متورطين بالإساءة لأحد الوافدين في مقطع فيديو

أصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين.. المزيد هنا

توجيه من خادم الحرمين بتسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ “طريق الملك فهد”

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ”طريق الملك فهد” .. المزيد (هنا)

بعد معركة بالعصي والأدوات الحديدية.. بيان عاجل لتعليم الشرقية بشأن المشاجرة الطلابية

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقع في محافظة القطيف.. المزيد هنا

راتبه 7 آلاف ريال وعليه أقساط.. هل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين يستفسر عن إمكانية استحقاقه للدعم بالرغم من أن راتبه 7 آلاف ريال.. المزيد هنا

بعد القبض عليهما.. الكشف عن عقوبة صارمة في انتظار المسيئين لوافد بزي نسائي

كشفت مختصة عن العقوبة المنتظرة بحق الشخصين اللذيْن ظهرا في محتوى مرئي يسيئان لوافد داخل مركبة.. المزيد هنا

رسميًا.. “التعليم” تتيح نقل الطلاب إلكترونيًا بدون موافقة مدير المدرسة

أتاحت وزارة التعليم، نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى إلكترونيًا عبر نظام نور؛ بدون الحصول على موافقة مدير المدرسة.. المزيد هنا

“الداخلية” تُحذر: السجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة لمن يرتكب هذه المخالفة بالحج

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، تحذيرًا لكل من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالتزامن مع موسم الحج لعام 1444هـ.. المزيد هنا

تعليم الرياض: إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.. المزيد هنا

لمستفيدي حافز.. تعرف على شرط التسجيل في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن شرط وخطوات تسجيل مستفيدي حافز في برنامج الدعم.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم

قال حساب المواطن، إن عمل أحد التابعين لا يستوجب حذفه، وإنما يتطلب الإفصاح عنه في بيانات المستفيدين.ز المزيد هنا