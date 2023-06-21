بحضور وزير الداخلية.. عرض عسكري لجاهزية قوات أمن الحج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

انطلق مساء اليوم الأربعاء، الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج، بحضور وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود.

استعراض جاهزية قوات الأمن

وشهد الحفل استعراض جاهزية قوات الأمن من خلال عرض عسكري بمشاركة كافة قوات أمن الحج بالإضافة إلى استعراض الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن.

استعدادات قيادات قوات أمن

وفي وقت سابق، ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر الأمن العام بجدة، اجتماع قيادة قوات أمن الحج؛ لبحث استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.

وأكد الفريق البسامي، أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة، ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وما توفره المملكة من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

خطط أمنية ومرورية

واستعرض الفريق البسامي – خلال الاجتماع – الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، وأهمية إدخال الأنظمة التقنية المستحدثة هذا العام في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج، لاسيما ما يتعلق منها بالتحقق من حصول ضيوف الرحمن على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين، والتعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات.

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