“النجدي” وصل لـ 2300 ريال.. تعرف على أسعار الأضاحي بسوق الماشية في الباحة

تواصل- واس:

تشهد أسواق المواشي بمنطقة الباحة في مثل هذه الأيام من كل عام، حركةً شرائيةً مكثفةً.

سوق الماشية في الباحة:

يجتمع فيه تجار ومربو المواشي ويعرضون مواشيهم وسط إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية.

وبحسب ما رصدته “واس” في جولة ميدانية اليوم لحركة السوق ووفرة المواشي بمحافظة العقيق بجميع أنواعها مثل الخروف “الحري”.

وتتراوح أسعاره من 1400 إلى 1800 ريالٍ، و”النجدي” من 1600 إلى 2300 ريالٍ

وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكراً لموسم عيد الأضحى، الذي يعد موسماً نشطاً لبيع المواشي.

كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية في وقت مبكر، وبسعر مناسب، تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.

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