جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي 1445 لخريجي المرحلة الثانوية وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 من ذي الحجة 1444.

متابعة شروط وبرامج القبول

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الخريجين, الراغبين بالالتحاق بالجامعة وفروعها في المحافظات إلى متابعة شروط وبرامج القبول عبر بوابة القبول الموحّدة بالموقع الإلكتروني للجامعة.

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وفي وقت سابق، اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فصلين دراسيين للعام الدراسي 1445.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية “تويتر” مواعيد الفصول الدراسية للعام 1445.

وأوضحت الجامعة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 04/02/1445هـ وينتهي في 22/06/1445هـ، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 02/07/1445هـ وينتهي في 04/12/1445هـ.

اعتماد نظام الفصلين الدراسيين:

وقبل أيام أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت أنه ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.

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