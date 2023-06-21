الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم
توجيه من خادم الحرمين بتسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ “طريق الملك فهد”
“النجدي” وصل لـ 2300 ريال.. تعرف على أسعار الأضاحي بسوق الماشية في الباحة
عائلات تبيع ممتلكاتها وتوقف تعليم أطفالها.. أزمة تفوق الوصف بدولة عربية
وصول أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج عبر ميناء جدة
5 مقيمين ومواطن.. ضربات أمنية جديدة ضد تجار المخدرات في مكة والرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم

جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم

جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم
٠٨:٣٧:٥١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي 1445 لخريجي المرحلة الثانوية وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 من ذي الحجة 1444.

متابعة شروط وبرامج القبول

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الخريجين, الراغبين بالالتحاق بالجامعة وفروعها في المحافظات إلى متابعة شروط وبرامج القبول عبر بوابة القبول الموحّدة بالموقع الإلكتروني للجامعة.

اقرأ أيضا:

جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد

وفي وقت سابق، اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فصلين دراسيين للعام الدراسي 1445.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية “تويتر” مواعيد الفصول الدراسية للعام 1445.

وأوضحت الجامعة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 04/02/1445هـ وينتهي في 22/06/1445هـ، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 02/07/1445هـ وينتهي في 04/12/1445هـ.

اعتماد نظام الفصلين الدراسيين:

وقبل أيام أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت أنه ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.

اقرأ أيضا:

بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القبول في جامعة طيبة جامعة طيبة نظام الفصلين الدراسيين

مواد ذات صلة

المزيد
خلال زيارة مفاجئة لمدرستين بالرياض.. «وزير التعليم»: نسبة غياب الطلاب تصل 40% (فيديو)

خلال زيارة مفاجئة لمدرستين بالرياض.. «وزير التعليم»: نسبة غياب الطلاب تصل 40% (فيديو)

٠٩:٥٥ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧
تستغرق 11 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بالرياض (فيديو)

تستغرق 11 ساعة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بالرياض (فيديو)

٠٩:١٦ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠٢٣
موجز الظهيرة | اندلاع حريق بـ «جوازات الرياض».. الإطاحة بشاب يبث مقاطع مسيئة عبر تطبيق «يو ناو»

موجز الظهيرة | اندلاع حريق بـ «جوازات الرياض».. الإطاحة بشاب يبث مقاطع مسيئة عبر تطبيق «يو ناو»

٠١:٢٣ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦
الجيش الإيراني: ننتظر أوامر خامنئي للتعامل مع المتظاهرين

الجيش الإيراني: ننتظر أوامر خامنئي للتعامل مع المتظاهرين

٠٢:٤٩ م، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *