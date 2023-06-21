تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. أغلق iMessage حالاً (فيديو)

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من برنامج تجسس خطير يستهدف هواتف الآيفون ويتسبب في سرقة بيانات المستخدمين.

ثغرة في iMessage

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أغلق iMessage حالاً بسبب فيروس خطير يتسبب في سرقة بيانات هاتفك”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من ثغرة أمنية في تطبيق إيمو، تمكن الهاكرز من اختراق التطبيق.

ثغرة في تطبيق إيمو

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوجد حاليا ثغرة في تطبيق إيمو IMO ويعمل التطبيق على حلها”.

وتابع سالم الحربي، أن الثغرة الأمنية قد تمكن الهاكرز من اختراق الجروبات والاطلاع على الدردشات الخاصة بها.

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وفي وقت سابق، أطلقت “جوجل” نداءً للمليارات من مستخدمي نظام التصفح الشهير من أجل تحديثه على الفور بعد اكتشاف 15 ثغرة أمنية.

وأصدرت “جوجل” تحديث “جوجل كروم 113” لأجهزة الكمبيوتر “الديسك توب” يوم الثلاثاء، وهو مخصص لأنظمة تشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”.

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طرح التحديث خلال أيام

وقالت في بيان إن التحديث سيتم طرحه في الأيام المقبلة. ووصف فريق الأمن الداخلي بالشركة الثغرات بأنها “منخفضة ومتوسطة المخاطر”.

لكنها أوصت بتثبيت التحديث للمساعدة في حماية المتصفح من الهجمات المحتملة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

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