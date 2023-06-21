الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. أغلق iMessage حالاً (فيديو)
مساند: الاستقدام متاح من 27 دولة.. و 1000 مكتب معتمد لخدمة العملاء
جامعة طيبة تعلن عن موعد فتح القبول المباشر للعام الجامعي القادم
توجيه من خادم الحرمين بتسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ “طريق الملك فهد”
“النجدي” وصل لـ 2300 ريال.. تعرف على أسعار الأضاحي بسوق الماشية في الباحة
عائلات تبيع ممتلكاتها وتوقف تعليم أطفالها.. أزمة تفوق الوصف بدولة عربية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. أغلق iMessage حالاً (فيديو)

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. أغلق iMessage حالاً (فيديو)

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون.. أغلق iMessage حالاً (فيديو)
٠٩:١٠:٢٠ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من برنامج تجسس خطير يستهدف هواتف الآيفون ويتسبب في سرقة بيانات المستخدمين.

ثغرة في iMessage 

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أغلق iMessage حالاً بسبب فيروس خطير يتسبب في سرقة بيانات هاتفك”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من ثغرة أمنية في تطبيق إيمو، تمكن الهاكرز من اختراق التطبيق.

ثغرة في تطبيق إيمو

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوجد حاليا ثغرة في تطبيق إيمو IMO ويعمل التطبيق على حلها”.

وتابع سالم الحربي، أن الثغرة الأمنية قد تمكن الهاكرز من اختراق الجروبات والاطلاع على الدردشات الخاصة بها.

اقرأ أيضا:

ثغرة في تليجرام تمكن الهاركز من الوصول للكاميرا.. إجراء مهم فوراً

وفي وقت سابق، أطلقت “جوجل” نداءً للمليارات من مستخدمي نظام التصفح الشهير من أجل تحديثه على الفور بعد اكتشاف 15 ثغرة أمنية.

وأصدرت “جوجل” تحديث “جوجل كروم 113” لأجهزة الكمبيوتر “الديسك توب” يوم الثلاثاء، وهو مخصص لأنظمة تشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”.

اقرأ أيضًا:

سامسونج تدرس التخلي عن “جوجل كروم” لصالح “بينج”

طرح التحديث خلال أيام

وقالت في بيان إن التحديث سيتم طرحه في الأيام المقبلة. ووصف فريق الأمن الداخلي بالشركة الثغرات بأنها “منخفضة ومتوسطة المخاطر”.

لكنها أوصت بتثبيت التحديث للمساعدة في حماية المتصفح من الهجمات المحتملة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

اقرأ أيضا:

الحربي: ثغرة في “تطبيق إيمو” تمكن الهاكرز من مشاهدة الجروبات

الكلمات الدلالية:
iMessage آيفون سالم الحربي هاتف هاكرز

مواد ذات صلة

المزيد
إنتاج “خاتم ذكي” يتحكم في جميع الأجهزة الذكية بحركة الإصبع

إنتاج “خاتم ذكي” يتحكم في جميع الأجهزة الذكية بحركة الإصبع

٠٩:١٥ م، الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠١٤
“أبل” تطلق ميزة جديدة على هواتفها تخبر الآخرين بأنك مشغول

“أبل” تطلق ميزة جديدة على هواتفها تخبر الآخرين بأنك مشغول

٠١:٣٩ ص، الجمعة، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
5 خطوات لتفعيل ميزة الترجمة على واتساب

5 خطوات لتفعيل ميزة الترجمة على واتساب

٠٤:٥٥ م، السبت، ٢١ يناير ٢٠٢٣
لهواة «سناب شات».. خاصية جديدة لسهولة تصفح التطبيق

لهواة «سناب شات».. خاصية جديدة لسهولة تصفح التطبيق

٠٢:٢٣ م، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *