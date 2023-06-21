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وصول أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج عبر ميناء جدة

وصول أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج عبر ميناء جدة

وصول أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج عبر ميناء جدة
٠٨:١١:١٦ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استقبل ميناء جدة الإسلامي 1,720,485 رأس ماشية حية من خلال 81 سفينة.

وجاء ذلك منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية في الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث من شهر ذي الحجة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي خلال موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من مليوني رأس ماشية حية.

استقبال المواشي بميناء جدة:

وخصص ميناء جدة الإسلامي 5 أرصفة لاستقبال سفن المواشي، وبمعدل يصل إلى 8 سفن يومياً، وتميزت عملية التفريغ بكفاءة تشغيلية عالية، عكست نجاح الجهود التي تبذلها “موانئ” لتطوير البنية الأساسية بالموانئ السعودية، بما يسهم في توفير احتياجات موسم الحج لعام 1444هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلية من الأضاحي، حيث يعد ميناء جدة الإسلامي المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات اللوجستية بموسم الحج.

وصول الماشية الحية بميناء جدة:

وسخر الميناء جميع التدابير اللازمة لاستقبال السفن المُحملة بالمواشي، وذلك بتهيئة الأرصفة، وتخصيص الكوادر المؤهلة للعمل في التفريغ على مدار الساعة، وكذلك توفير الخدمات المُساندة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأطباء المحاجر الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لإجراء الفحوصات المخبرية، والتأكد من سلامة الماشية الحية، وخلوها من الأمراض.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل مؤخراً سفينة المسيلة؛ كونها أكبر شحنة من المواشي تاريخياً على سفينة واحدة من ميناء بربرة بالصومال والتابعة لمشروع البنك الإسلامي للهدي والأضاحي، بعدد 139,613 رأساً من الأغنام الحية، وبمعدل تفريغ 3,405 رؤوس من الغنم في الساعة.

ويتمتع الميناء بخصائص ومميزات تشغيلية رائدة، حيث يضم 62 رصيفاً، وتصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 130 مليون طن، ويضم عدداً من المحطات المختصة والتجهيزات المتطورة، والتي مكنته العام الماضي 2022م من مناولة 3,8 ملايين رأس من المواشي الحية.

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الكلمات الدلالية:
تغطية احتياجات مليون رأس ماشية موسم الحج ميناء جدة

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