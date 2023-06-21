عائلات تبيع ممتلكاتها وتوقف تعليم أطفالها.. أزمة تفوق الوصف بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

يعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية طاحنة، ما دفع العديد من العائلات لبيع ممتلكاتها، ووقف تعليم أطفالها.

العائلات اللبنانية:

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف، قد حذرت من خطورة استمرار استنزاف قدرة العائلات اللبنانية على الصمود أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال.

وأوضحت أن الأسر في لبنان بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير.

ونوهت أن عددا متزايدا من الأسر، اضطر إلى اللجوء إلى إرسال الأطفال – بعضهم لا يتجاوز الست سنوات- للعمل في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف تقرير “اليونيسف” أن نحو 9 من كل 10 أسر لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات، مما يجبرها على اللجوء إلى تدابير قاسية للتعامل مع الأزمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته اليونيسف، فقد كشف عن كثير من الأزمات منها:

1-أوقفت 15 % من الأسر تعليم أطفالها، مسجلة بذلك ارتفاعاً من 10 % قبل عام واحد.

2- خفّضت هذه الأسر 52 %من إنفاقها على التعليم، مقارنة بنسبة 38 % قبل عام.

3- خفّضت ثلاثة أرباع الأسر الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بـ6 من كل 10 في العام الماضي.

4- اضطرت اثنتان من كل 5 أسر إلى بيع ممتلكاتها، بعد أن كانت أسرة واحدة فقط من كل 5 تفعل ذلك في العام الماضي.

5- اضطرت أكثر من أسرة واحدة من بين كل 10 أسر إلى إرسال الأطفال إلى العمل.

اقرأ أيضا

عودة تحطيم مصارف لبنان .. مجددا