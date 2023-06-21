مساند: الاستقدام متاح من 27 دولة.. و 1000 مكتب معتمد لخدمة العملاء

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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح من 27 دولة بالإضافة إلى ربط العملاء بـ أكثر من ألف مكتب استقدام معتمد في المملكة

وقال منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”: “احتياجك هو أساس كل خدمة جديدة نطلقها.. وكل دولة استقدام نضيفها وكل مكتب نعتمده”.

في سياق متصل أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حالياً اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام

– الجنسيات بخيارات مختلفة

– التكاليف بسقف محدد

التأمين على العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

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وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة ، علما أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

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الاستقدام وخدمة معروفة

واضافت مساند، في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا تعرف عاملة منزلية من الجنسيات التالية، تقدر تستقدمها بتكاليف أقل ومدة أقصر عبر خدمة معروفة للجنسيات التالية كينيا وسيرلانكا والفلبين”.

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