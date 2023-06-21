صندوق الاستثمارات يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين).

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير بمعايير عالمية، تهدف إلى جذب وتطوير أفضل الكفاءات الوطنية.

ويقوم الصندوق بإطلاق هذا البرنامج سنويًا بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية ، لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين (PIF).

نبذة عن البرنامج:

– تأسس البرنامج في عام 2017 وتخرج حينها 40 مرشحًا. في هذا العام، سيستقبل البرنامج 160 خريجًا لبدء تدريبهم المهني مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه والشركات التابعة.

– صُمم البرنامج لتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل والنجاح فيه، كما يساعدهم على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلتهم المهنية وتطوير القدرات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 .

رحلتك التعليمية:

– برنامج تطوير الخريجين هو رحلة تعلم تمتد لعشرة أشهر يتم فيها العمل على تطوير المهارات والمعارف اللازمة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية بالإضافة إلى فرصة التعلم من خبراء في مجالهم، لتزيد من أثر مشاركتك في سوق العمل وتدفع برحلتك المهنية للأمام. سيتم تقييم أدائك أثناء مدة البرنامج وعند إكمال البرنامج بنجاح، ستعطى شهادة التخرج من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في التدريب.

المزايا:

– تدريب عالمي المستوى.

– فرصة التعلم والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء الصندوق.

– شهادة إكمال.

– مكافأة شهرية.

– تأمين طبي.

– إجازة مدفوعة الأجر.

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.

– علوم التأمين.

– الإعلان.

– هندسة الطيران والفضاء.

– الرياضيات التطبيقية.

– اللغة العربية.

– العمارة.

– الفنون

– الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

– هندسة السيارات.

– الطيران.

– إدارة عمليات الطيران.

– تقنية الطيران.

– الخدمات المصرفية والمالية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– تحليل الأعمال.

– اتصالات الأعمال.

– تعليم الأعمال.

– طرق الكمية في الأعمال والإدارة.

– اقتصاديات الأعمال والإدارة.

– التعليم التقني المهني.

– الهندسة الكيمياء.

– الفيزياء الكيميائية.

– الكيمياء.

– الهندسة مدنية.

– تقنية الهندسة المدنية.

– علم النفس التعليمي.

– الاتصالات.

– تقنية الاتصالات.

– دعم تنظيم المجتمع.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية هندسة الحاسب.

– رسومات الحاسوب.

– شبكات الحاسوب والاتصالات.

– البرمجيات.

– تطبيقات البرمجيات ووسائط الإعلام.

– إدارة أنظمة الحاسوب.

– تحليل أنظمة الحاسوب.

– هندسة الإنشاءات.

– إدارة الإنشاءات.

– تقنية الإنشاءات.

– اقتصاديات الأسرة والمستهلك.

– الإرشاد النفسي.

– الكتابة الإبداعية.

– العدالة الجنائية.

– علوم الجريمة.

– علم الجريمة.

– تعليم المناهج والتعليم.

– تقنية إدارة البيانات.

– معالجة البيانات.

– علوم البيانات.

– تصميم الاتصالات البصرية.

– علم النفس التطوري.

– الاتصالات الرقمية.

– تقنية الرسم الفني.

– الرسم.

– البيئة.

– وغيرها من التخصصات.

المؤهلين للبرنامج:



1- الصفات الشخصية:

– ملتزم؛ حيث يعد برنامج تطوير الخريجين برنامجًا مكثفًا يتطلب الالتزام الكامل.

– منفتح للتعلم والعمل في بيئة مليئة بالتحديات.

– قادر على العمل ضمن فريق بتعاون وانسيابيه.

– مسؤول ومستعد للفرص المتاحة.

2- معايير القبول:

– سعودي الجنسية؛ حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

– معدل تراكمي لا يقل عن (3.75) من (5) أو ما يعادلها.

– أن يكون حديث التخرج مع خبرة لا تزيد عن سنتين.

– أن يجيد اللغة الإنجليزية بحد أدنى (6) درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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