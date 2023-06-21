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قرار إداري بترقية 2603 أفراد من منسوبي الجوازات

قرار إداري بترقية 2603 أفراد من منسوبي الجوازات

قرار إداري بترقية 2603 أفراد من منسوبي الجوازات
٠٧:٣١:٢٤ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قراراً إدارياً بترقية (2603) أفراد، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

تهنئة الأفراد المشمولين بالترقية

وقدم مدير عام الجوازات، الشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه لإدارة الجوازات، مهنئاً الأفراد الذين شملتهم الترقية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

تقديم 4 خدمات إلكترونية

وفي وقت سابق، أوضحت مديرية الجوازات، أنها تقدم 4 خدمات إلكترونية، عبر الاستثمار في التقنيات، لتطوير خدمات جواز السفر للمواطنين والمواطنات، بحيث يتم إنهاء إجراءاتهم إلكترونيا، عبر منصة “أبشر أفراد”، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات.

خدمات مقدمة إلكترونيا

وأفادت الجوازات، عبر تغريدة شاركتها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن الخدمات المقدمة هي:

1- إصدار الجواز الإلكتروني

2- تجديد الجواز الإلكتروني

3- تجديد الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

4- إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

ومن أهم الآثار المترتبة على تقديم هذه الخدمات

  • توفير الوقت والجهد على المستفيدين
  • الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق

اقرأ أيضاً:

لتحقيق الاستفادة القصوى.. الجوازات تستثمر التقنيات لتقديم خدماتها الإلكترونية

الكلمات الدلالية:
الترقية الجوازات المديرية العامة للجوازات مدير عام الجوازات

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