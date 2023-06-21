يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج
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يعود الاحمرار الذي يرتبط بالعين الحمراء إلى أوعية الدم الموجودة على سطح العين، حيث تتوسع هذه الأوعية نتيجة الإصابة بنوع من التهيّج أو الالتهاب.
أسباب العين الحمراء:
موقع “ويب طب”، كشف عن عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالعين الحمراء، ومنها:
1-الإصابة بالتهاب بصيلات الرموش.
2- الإصابة بالنزف تحت الملتحمة الذي يظهر على شكل بقع دم داخل العين، وتزول عادة خلال 7 إلى 10 أيام.
3- الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية في العين الناتج عن التعرض للهواء الجاف، أو الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
4- الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تحدث في هياكل العين المختلفة.
5- زيادة سريعة في ضغط العين، أو الإصابة بالغلوكوما الحادة.
6- حدوث خدوش في القرنية التي تسببها المهيجات أو الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة.
علاج العين الحمراء:
1-استخدام الكمادات الدافئة على العين إذا كان احمرار العين ناتجًا عن التهاب الملتحمة أو التهاب الجفن.
2- تناول المضادات الحيوية أو استخدام قطرات العين تبعًا لما يصفه الطبيب.
3- ارتداء رقعة للحد من التعرض للضوء ومساعدة عينك على الشفاء بناءً على اقتراحات الطبيب.
4- مراجعة الطبيب على الفور لتلقي العلاج اللازم إذا كان احمرار العين مصحوبًا بألم أو تغيرات في الرؤية.
5- القيام بتنظيف العدسات اللاصقة بانتظام.
6- تجنب الأنشطة التي يمكن أن تسبب إجهاد العين.
7- تجنب المواد التي يمكن أن تتسبب في تهيج عينيك.
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