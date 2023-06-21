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يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج
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يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج

يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج

يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج
٠٧:٤٤:٥١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعود الاحمرار الذي يرتبط بالعين الحمراء إلى أوعية الدم الموجودة على سطح العين، حيث تتوسع هذه الأوعية نتيجة الإصابة بنوع من التهيّج أو الالتهاب.

أسباب العين الحمراء:

موقع “ويب طب”، كشف عن عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالعين الحمراء، ومنها:

1-الإصابة بالتهاب بصيلات الرموش.

2- الإصابة بالنزف تحت الملتحمة الذي يظهر على شكل بقع دم داخل العين، وتزول عادة خلال 7 إلى 10 أيام.

3- الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية في العين الناتج عن التعرض للهواء الجاف، أو الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

4- الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تحدث في هياكل العين المختلفة.

5- زيادة سريعة في ضغط العين، أو الإصابة بالغلوكوما الحادة.
6- حدوث خدوش في القرنية التي تسببها المهيجات أو الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة.

علاج العين الحمراء:

1-استخدام الكمادات الدافئة على العين إذا كان احمرار العين ناتجًا عن التهاب الملتحمة أو التهاب الجفن.

2- تناول المضادات الحيوية أو استخدام قطرات العين تبعًا لما يصفه الطبيب.

3- ارتداء رقعة للحد من التعرض للضوء ومساعدة عينك على الشفاء بناءً على اقتراحات الطبيب.

4- مراجعة الطبيب على الفور لتلقي العلاج اللازم إذا كان احمرار العين مصحوبًا بألم أو تغيرات في الرؤية.

5- القيام بتنظيف العدسات اللاصقة بانتظام.

6- تجنب الأنشطة التي يمكن أن تسبب إجهاد العين.

7- تجنب المواد التي يمكن أن تتسبب في تهيج عينيك.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الصحة العمى العين الحمراء صحة وطب

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