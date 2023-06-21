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بعد القبض عليهما.. الكشف عن عقوبة صارمة في انتظار المسيئين لوافد بزي نسائي

بعد القبض عليهما.. الكشف عن عقوبة صارمة في انتظار المسيئين لوافد بزي نسائي

بعد القبض عليهما.. الكشف عن عقوبة صارمة في انتظار المسيئين لوافد بزي نسائي
٠٧:٣٥:١١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مختصة عن العقوبة المنتظرة بحق الشخصين اللذيْن ظهرا في محتوى مرئي يسيئان لوافد داخل مركبة.

النيابة العامة

وكان صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه قد صدر أمر النائب العام بالقبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإساءتهما لأحد الوافدين.

إذ ظهر أحدهما متنكراً بزي نسائي أثناء وجودهما في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وأضاف المصدر أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

“مقلب” في مقيم سوداني

وكان شابان صورا مقيما سودانيا داخل مركبة خلال توصيله في مشهد تحت مسمى “مقلب” برفقة رجل تخفى بزي فتاة، وكان يتحدث مع المقيم مقلدا صوت فتاة.

وانتشر المقطع في منصات التواصل ولقي جدلا واسعا لما تعرض له المقيم من أذى وإضرار بسمعته، وظهر المقيم في مقطع لاحق يشكو من مشاكل أسرية حدثت له بسبب المقطع رافضا مسامحة المتسبب.

النيابة العامة - مقلب السوداني

محامية تكشف العقوبة

من جانبها حذرت المحامية عبير دغريري مستخدمي الأجهزة الذكية من استخدامها بما يخالف نظام الجرائم المعلوماتية عن طريق البرامج والتطبيقات الذكية، كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة، حسب عكاظ.

500 ألف ريال

وقالت إن انتهاك الخصوصية من خلال التصوير والمساس بالحياة الخاصة أو النشر أو التغريد أو رسائل الواتساب والسناب شات أو التيك توك مجرم نظاما وتسبب ذلك في إيقاف عدد من الرجال والنساء وصدرت أحكام من المحاكم بالسجن والغرامة والعقوبة المقررة نظاما في الحق العام السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الشرطة مقلب السوداني مكة المكرمة وافد سوادني

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