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إنقاذ حياة ستيني باستخدام أحدث التقنيات لإزاله كيس سحائي من الأنف وإصلاح ثقب قاع الجمجمة

إنقاذ حياة ستيني باستخدام أحدث التقنيات لإزاله كيس سحائي من الأنف وإصلاح ثقب قاع الجمجمة

إنقاذ حياة ستيني باستخدام أحدث التقنيات لإزاله كيس سحائي من الأنف وإصلاح ثقب قاع الجمجمة
٠٦:٥٠:٤٧ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نجح فريق طبي من مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 60 عاما وذلك بإزاله كيس سحائي من الأنف وإصلاح ثقب قاع الجمجمة.

وذلك من خلا ل أحدث التقنيات المتاحة باستخدام المنظار والجهاز الجراحي الملاحي (Neuro-Navigation) بالإضافة إلى أنسجة حيوية من جسم المريض.

إصابة قوية في الرأس

وكان المريض يعاني من إصابة قوية في الرأس مما نتج عنها ظهور كيس سحائي عبر قاع الجمجمة وصل إلى الأنف والجيوب الأنفية مما أدى إلى مضاعفات يعاني منها المريض والتهابات متكررة للأنسجة السحائيه بالدماغ مع تسرب للسائل السحائي عبر الأنف، وقد تم تشخيصه بواسطة فريق متخصص مكون من التخدير والباطنة وجراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بعد عمل الأشعة اللازمة (left meningiocele complicated by meningitis).

خطة علاج

وشملت خطة علاج المريض بداية من المضادات الحيوية ومراقبة المريض بشكل مكثف وعلاج التهاب السحايا، وبعد استقرار حالة المريض قرر الفريق الطبي إجراء عملية متخصصة في إزالة الكيس السحائي وإصلاح ثقب قاع الجمجمة عن طريق الأنف باستخدام أحدث التقنيات المتاحة المتمثلة في المنظار والجهاز الجراحي الملاحي (Neuro-Navigation) وباستخدام أنسجة حيوية من جسم المريض لزيادة كفاءة العملية وذلك لإنقاذ حياة المريض من المضاعفات المتوقع حدوثها لهذا المرض وتكللت العملية بالنجاح بدون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

من جهته أكد رئيس الفريق الطبي أن الحالة من الحالات الصعبة وكانت تحديًا كبيرًا لحساسية المنطقة جراحيًا.

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الصحة انقاذ مريض طب وصحة عملية جراحية مريض

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