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شاهد.. حريق ضخم يلتهم مجمعا سكنيا في لاس فيجاس الأمريكية

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مجمعا سكنيا في لاس فيجاس الأمريكية

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مجمعا سكنيا في لاس فيجاس الأمريكية
٠٦:٥١:٥٩ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق هائل في أحد المجمعات السكنية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

حريق هائل في لاس فيجاس

ووثق المقطع، تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان فوق المجمع السكني، فيما لم يُعرف حتى الآن سبب الحريق، أو هل تسبب في وقوع ضحايا أم لا.

حريق إطارات في الكويت

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام كويتية، فيديو يوثق حريق هائل في كميات كبيرة من إطارات السيارات على طريق السالمي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن 4 فرق إطفاء انطلقت للسيطرة على الحريق، والذي تمكنت من إخماده عقب جهود كبيرة، اليوم الثلاثاء.

مصنع إعادة تدوير الإطارات

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في مصنع إعادة تدوير الاطارات على طريق السالمي.

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إطفاء الى موقع الحريق وعند وصول الفرق تبين انه حريق على مساحة 2000 متر مربع كما أن سرعة وصول فرق الإطفاء حالت دون انتشار الحريق إلى باقي الإطارات الموجوده في الموقع وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا حريق حريق ضخم لاس فيجاس لاس فيجاس الأمريكية

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