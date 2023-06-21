الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج
راتبه 7 آلاف ريال وعليه أقساط.. هل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟
بعد القبض عليهما.. الكشف عن عقوبة صارمة في انتظار المسيئين لوافد بزي نسائي
قرار إداري بترقية 2603 أفراد من منسوبي الجوازات
النيابة تحدد عقوبات مخالفة إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية
خدمات تجاوزت مليار ريال.. وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشروعات والخطط التشغيلية بالمشاعر المقدسة

الرئيسية

 /

محليات

 /

خدمات تجاوزت مليار ريال.. وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشروعات والخطط التشغيلية بالمشاعر المقدسة

خدمات تجاوزت مليار ريال.. وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشروعات والخطط التشغيلية بالمشاعر المقدسة

خدمات تجاوزت مليار ريال.. وزيرا الطاقة والحج يتفقدان المشروعات والخطط التشغيلية بالمشاعر المقدسة
٠٧:٠٨:١٠ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، ومعالي وزير الحج والعمرة؛ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإمدادات الطاقة لموسم حج هذا العام 1444هـ.

جولة تفقدية

حيث شملت الجولة التفقدية مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على الخطط التشغيلية، بما في ذلك فاعلية وكفاءة المشروعات الكهربائية وموثوقيتها، وتوفّر المنتجات البترولية في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضا:

4 طرق لحماية الحجاج من الجفاف

وشملت الزيارة عددًا من مواقع المشروعات الجديدة، التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، بتكلفة بلغت أكثر من مليار ريال، كما شملت الزيارة مركز التحكم الرئيس بالشبكة في مشعر منى، ومركز إدارة الأزمات والكوارث والسلامة الجديد، في المشاعر المقدسة، ومشروعات الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة في الشبكة الكهربائية.

توفير الإمدادات

وفيما يتعلق بتوفر إمدادات المنتجات البترولية، شملت الزيارة الاطلاع على الخطط المتعلقة بتعزيز هذه الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما في ذلك خطة الإمداد الرئيسة والاحتياطية في المطارات ومحطات الوقود.

وقد شارك في هذه الجولة التفقدية معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الدكتور مشبب القحطاني، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف؛ الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الموزان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف؛ اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء؛ المهندس خالد بن حمد القنون.

اقرأ أيضا:

للعام الثالث على التوالي.. مواطن يستضيف الحجاج في مزرعته الخاصة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المشاعر المقدسة وزير الحج وزير الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

«خيركم»: دراسات أثبتت أن وجود حلقات تحفيظ في الأحياء يجعلها «أكثر أمناً»

٠٩:٣٢ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
“تطوير الرياض”: توحيد أشكال قطارات مترو العاصمة

“تطوير الرياض”: توحيد أشكال قطارات مترو العاصمة

١١:١٩ ص، الأحد، ١١ أغسطس ٢٠١٣
المرور يطيح بمفحط «الشمالية» (صور)

المرور يطيح بمفحط «الشمالية» (صور)

٠١:٤٧ ص، الجمعة، ١٢ أكتوبر ٢٠١٨
استشاري تربوي ينصح بمرافقة الأبناء في أول يوم دراسي لغير المستجدين

استشاري تربوي ينصح بمرافقة الأبناء في أول يوم دراسي لغير المستجدين

٠٧:٠٦ م، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *