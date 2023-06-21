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هل يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن بدون عقد إيجار؟

هل يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن بدون عقد إيجار؟

هل يمكن للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن بدون عقد إيجار؟
٠٦:٥٤:٣٤ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات محددة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغردة استفسرت بشأن إمكانية تسجيل الزوجة بدون عقد إرفاق عقد إيجار.

حالات تسجيل الزوجة في حساب المواطن

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية، زوجها غائب).

وتابع برنامج حساب المواطن “أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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