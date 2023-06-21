5 مقيمين ومواطن.. ضربات أمنية جديدة ضد تجار المخدرات في مكة والرياض

تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

شرطة مكة:

كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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