لمدة 10 أيام.. أعمال صيانة في جسرين بتقاطع الدائري الجنوبي والثاني بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
نوهت أمانة منطقة الرياض اليوم الأربعاء، بشأن أعمال الصيانة في جسرين بتقاطع الدائري الجنوب والثاني.
أعمال صيانة في طرق الرياض
وقالت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر: “ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة ولمدة 10 أيام، ننفذ بالتعاون مع إدارة المرور أعمال صيانة لاستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين عند تقاطع الدائري الجنوبي والدائري الثاني”.
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تعرف على الطرق البديلة
وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن لسالكي ومستخدمي الطرق معرفة الطرق البديلة من خلال الفيديو التوضيحي المرفق”.
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ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة ولمدة 10 أيام، ننفذ بالتعاون مع إدارة المرور أعمال صيانة لاستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين عند تقاطع الدائري الجنوبي والدائري الثاني.. ويمكنكم معرفة الطرق البديلة من خلال الفيديو التوضيحي..
نعمل لأجلكم ونهتم لسلامتكم.. ⚠️ pic.twitter.com/nHbSu0G87f
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 21, 2023