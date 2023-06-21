لمدة 10 أيام.. أعمال صيانة في جسرين بتقاطع الدائري الجنوبي والثاني بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

نوهت أمانة منطقة الرياض اليوم الأربعاء، بشأن أعمال الصيانة في جسرين بتقاطع الدائري الجنوب والثاني.

أعمال صيانة في طرق الرياض

وقالت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر: “ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة ولمدة 10 أيام، ننفذ بالتعاون مع إدارة المرور أعمال صيانة لاستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين عند تقاطع الدائري الجنوبي والدائري الثاني”.

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تعرف على الطرق البديلة

وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن لسالكي ومستخدمي الطرق معرفة الطرق البديلة من خلال الفيديو التوضيحي المرفق”.

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