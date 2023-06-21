للعام الثالث على التوالي.. مواطن يستضيف الحجاج في مزرعته الخاصة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو عملا نبيلا يقوم به مواطن، حيث يستضيف حجاج روسيا في مزرعته الخاصة في المجمعة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

مواطن يستضيف الحجاج في مزرعته:

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية ، فإن المواطن فهد الهاملي، يقوم باستضافة الحجاج القادمين من روسيا بمزرعته الخاصة في مدينة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض بوسط المملكة.

وبحسب ما تم تداوله فإن ما قام نبه المواطن تم للعام الثالث على التوالي.

وأكد الهاملي في تصريح لقناة “الإخبارية” “إننا نستقبل الحجاج الروس والعدد يتزايد سنويا.

وأوضح أنه من المقرر أن نستضيف العام الجاري 1300 حاج، ونعرض عليهم ثقافة المملكة بإعداد القهوة والتمر، حيث يبدون سعادتهم بهذه الضيافة.

كما يقوم المواطن بتقديم هدايا رمزية وتذكارية للحجاج الروس، بالإضافة إلى عرض فيلم تعريفي عن الحج، مترجم للغة الروسية.

وقد اعتاد الهاملي استقبال الحجاج من روسيا بهدف التعريف بثقافة المملكة وتراثها وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

اقرأ أيضا

شاهد.. “روبوت” يستقبل الحجاج في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة