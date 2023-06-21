النيران تلتهم سيارة جيب لاندكروزر.. ومواطن يوثق الحادثة

تواصل- فريق التحرير:

قام أحد المواطنين بتوثيق لحظة اشتعال النيران في سيارة جيب لاندكروزر، داخل فناء منزل.

احتراق سيارة:

ونشر المواطن مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول: “الحمدلله على كل حال”، كاشفا عن سبب وقوع الحريق.

ويظهر الفيديو نشوب حريق في السيارة المتوقفة داخل فناء منزل، فيما تم الاستعانة بالدفاع المدني لإخماد النيران.

كما أظهر أيضا تعرض السيارة لتلفيات جسيمة بسبب الحريق، ويرجح أن شاحن جوال انفجر بداخل المركبة، ما تسبب في احتراقها.

احتراق سيارة مواطن بالكامل:

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق احتراق سيارة مواطن بالكامل بسبب خلل فني.

ووثق المقطع احتراق السيارة بالكامل، وردة فعل صاحبها، حيث جلس على الأرض يعتريه الحزن، بسبب احتراق سيارته.

وحاول عدد من الأشخاص التخفيف على صاحب المركبة، ودعوا أن يعوضه الله خير منها، وأن سلامته وسلامة أسرته أهم من السيارة.

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